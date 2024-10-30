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İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Kasım ayı öncesinde Resmi Gazete'de yayımlandı: Mağazadan alır gibi...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.10.2024 12:07
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Firmalar kasım ayında bir bir indirim yapıp müşteri çekmeye çalışırken Ticaret Bakanlığı'ndan internet alışverişleriyle ilgili çok önemli düzenleme yapıldı. Alınan kararlar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemelerde müşterilerin hakları koruma altına alınmaya çalışıldı. İşte internetten alışveriş yapmadan önce bilmeniz gereken yeni düzenlemeler...

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Kasım ayı öncesinde Resmi Gazete'de yayımlandı: Mağazadan alır gibi...

Ticaret Bakanlığı'nın uzaktan iletişim araçlarıyla satılan ürünlerin denetimine ilişkin düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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BAKANLIKTAN DENETİM VURGUSU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, fiziki kanalların yanı sıra başta internet kanalı olmak üzere 'uzaktan iletişim araçları' kullanılarak yapılan satışların günlük hayattaki yeri ve ağırlığı artmaya devam ettiği, vatandaşlara güvenli ürün ulaştırılması için bu alandaki denetimlerin de öneminin arttığı belirtildi. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği' bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığı ifade edildi.

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YENİ YÖNETMELİKTE NELER DEĞİŞTİ?

Yönetmelikle önemli değişiklikler getirildiği vurgulanarak, "Ürünlerin satış ilanlarında, gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri ile işaretlerine yer verilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu sayede vatandaşlarımız internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyecek, gerekli işaretleri taşıdığını görebilecektir.

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24 SAAT İÇİNDE İLAN KALDIRILACAK

Herhangi bir internet sitesinde, uygunsuz ürünlerin satıldığı tespit edilirse, 24 saat içerisinde satış ilanının kaldırılması gerekecektir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmezse ilgili ilana erişim engellenecektir.

ŞARTI SAĞLAMAYAN SATIŞ YAPAMAYACAK

Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına imkan sağlayan platformlar, 'Ürün Güvenliği Temas Noktası' belirleyecektir. Vatandaşlarımız, bu temas noktalarından ürünlerin güvenliği ve uygunluğu ile ilgili şikayet ve bildirim yapabilecektir. Uygunsuzluk tespiti durumunda hızlıca aksiyon alınabilmesi için bazı ürünlerin piyasaya arzında Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması şartı getirilmektedir. Bu şartı sağlamayanlar Türkiye'ye satış gerçekleştiremeyecektir. Bu ürün grupları, Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanmaktadır" denildi. (DHA)

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internet resmi gazete Ticaret Bakanlığı alışveriş
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