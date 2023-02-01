İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kredi kartı tuzağına düşmeyin! 24 saat içinde...

Mağaza mağaza gezmek yerine online alışveriş yapmak herkesin kolayına geliyor. Ancak internetten alışveriş yapanlara fiziksel kart yerine sanal kredi kartı kullanmaları öneriliyor. Kredi kartından usulsüz para çekilmesi durumunda 24 saat içinde başvuru yapılması gerekiyor.

KREDİ KARTI TUZAĞINA DÜŞMEYİN

Uzman isimler fiziksel kredi kartın mobil uygulamadan internet alışverişine kapatılması öneriyor. İnternet alışverişini de, mobil uygulamalardan kolaylıkla oluşturulan sanal kart üzerinden yapılabileceği belirtiliyor. Sanal kartın limiti alışveriş tutarına göre ayarlandığında tüketiciler herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmayacaktır.

24 SAAT İÇİNDE BAŞVURU YAPMAK GEREKİYOR

Kredi kartının çalınması, internet sayfaları üzerinden dolandırılma sonucunda usulsüz çekilen paralar 24 saat içerisinde kurtarılabilir. Herhangi bir siber saldırı durumunda banka, parayı geri ödemek zorunda kalıyor. Ancak 24 saat aşılırsa tüm sorumluluk kart sahibinde oluyor.



