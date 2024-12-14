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İnternetten alışveriş yaparken bu yorumları görüyorsanız şüphelenin! 550 bin TL 'sahte yorum' cezası kesildi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.12.2024 08:58
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İnternetteki sahte yorumlar alıp başını giderken, vatandaşlar neyin gerçek neyin sahte olduğunu anlamakta zorlanıyor. Söz konusu konuyla ilgili artan şikayetleri dikkate alan Bakanlık harekete geçti. Denetimler sırasında sahte yorumlar yapılan bir işletmeye tam 550 bin TL para cezası kesildi. Uzman isim ise kelime kelime örnek göstererek uyardı: "Kalıplaşmış bu yorumları görürseniz şüpheyle bakın!"

İnternetten alışveriş yaparken bu yorumları görüyorsanız şüphelenin! 550 bin TL 'sahte yorum' cezası kesildi

Herhangi bir yere gidileceği zaman ya da bir ürünü satın alınacağı zaman; o ürün ya da yer hakkında yorumlara bakmak yaşamımızın adı konmamış kurallarından biri haline geldi. Bilgi edinmek ve fikir sahibi olmak için bakılan o yorumlar bazen ise tam tersi aldatıcı olabiliyor.

SAHTE YORUM DOLANDIRICILIĞI

"Pet şişe su için dünyanın en güzel yemeğini yedim" diye yazan da var, neye yorum yaptığını bile bilmeden "Çok güzel oldu" diyen de.

İşte söz konusu benzeri aldatıcı yorumlar Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerine takıldı. Bir işletmenin sosyal medya hesabında sahte olduğu aşikar olan yorumlar vardı.

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550 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yapılan incelemeyle sahtekarlık belgelendi. İşletme sahibine tam 550 bin TL ceza kesildi.

SAHTE YORUMLAR NASIL FARK EDİLİR?

Söz konusu sahte yorum dolandırıcılığına eşini, dostunu ortak eden de olurken; ücret karşılığı olumlu yorum yaptıran da. Peki, tüketici sahte yorumlara kanmamak için ne yapmalı?

UZMAN İSİM UYARDI: "TARİHE VE YAZILANA BAKIN"

ATV Haber'e konuşan Teknoloji Uzmanı Sabri Küstür "Günümüzde sahte yorumlarla, kandırmaya çalışan farklı mecralar farklı işletmeler oluyor. Bakmanız gereken ilk unsur yorumun tarihi. Eğer yorumun yapıldığı tarihte, zaman aralığında birçok yorum yapılmışsa; yorumlarda 'çok iyi, çok güzel, yine satın alırım, yine geleceğim' gibi kalıplaşmış kelimeleri sıklıkla görüyorsanız sahte olma ihtimali gerçekten yüksek oluyor." diye uyardı.

GFSG

PROFİLİ HER ŞEYİ ELE VEREBİLİR

Küstür açıklamasının devamında söz konusu yorumu yapan kişinin profilinin incelenmesinin de doğru olabileceğini belirtirken "Profile bakın. Gerçek bir fotoğraf mı var yoksa anonim bir fotoğraf mı kullanmış. Gerçek adı mı kullanıyor yoksa bir rumuz mu kullanıyor diye bakın" dedi.

Anahtar Kelimeler:
internet dolandırıcılık alışveriş
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