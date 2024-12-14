İnternetten alışveriş yaparken bu yorumları görüyorsanız şüphelenin! 550 bin TL 'sahte yorum' cezası kesildi

Herhangi bir yere gidileceği zaman ya da bir ürünü satın alınacağı zaman; o ürün ya da yer hakkında yorumlara bakmak yaşamımızın adı konmamış kurallarından biri haline geldi. Bilgi edinmek ve fikir sahibi olmak için bakılan o yorumlar bazen ise tam tersi aldatıcı olabiliyor.
"Pet şişe su için dünyanın en güzel yemeğini yedim" diye yazan da var, neye yorum yaptığını bile bilmeden "Çok güzel oldu" diyen de.
İşte söz konusu benzeri aldatıcı yorumlar Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerine takıldı. Bir işletmenin sosyal medya hesabında sahte olduğu aşikar olan yorumlar vardı.
Yapılan incelemeyle sahtekarlık belgelendi. İşletme sahibine tam 550 bin TL ceza kesildi.
Söz konusu sahte yorum dolandırıcılığına eşini, dostunu ortak eden de olurken; ücret karşılığı olumlu yorum yaptıran da. Peki, tüketici sahte yorumlara kanmamak için ne yapmalı?
ATV Haber'e konuşan Teknoloji Uzmanı Sabri Küstür "Günümüzde sahte yorumlarla, kandırmaya çalışan farklı mecralar farklı işletmeler oluyor. Bakmanız gereken ilk unsur yorumun tarihi. Eğer yorumun yapıldığı tarihte, zaman aralığında birçok yorum yapılmışsa; yorumlarda 'çok iyi, çok güzel, yine satın alırım, yine geleceğim' gibi kalıplaşmış kelimeleri sıklıkla görüyorsanız sahte olma ihtimali gerçekten yüksek oluyor." diye uyardı.
Küstür açıklamasının devamında söz konusu yorumu yapan kişinin profilinin incelenmesinin de doğru olabileceğini belirtirken "Profile bakın. Gerçek bir fotoğraf mı var yoksa anonim bir fotoğraf mı kullanmış. Gerçek adı mı kullanıyor yoksa bir rumuz mu kullanıyor diye bakın" dedi.
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