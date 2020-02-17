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İnternetten altın alacaklara önemli uyarı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.02.2020 10:46 | Son Güncelleme

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internetten alınan gram, çeyrek ve yarım altınların ağırlığında eksiklik olabileceği uyarısında bulundu.

İnternetten altın alacaklara önemli uyarı

Bakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde internetten altın alan bazı tüketicilerin mağdur olduğunu söyledi.

Altının satılmak için kuyumcuya götürüldüğünde ağırlığının eksik olduğunun ortaya çıktığını belirten Bakal, şikayetlerin çoğunun satın alma işleminin üzerinden birkaç ay veya yıl geçtikten sonra yapıldığını anlattı.

Tüketicilere bu konuda uyarılarda bulunan Bakal, şöyle devam etti:

"Çoğumuz internetten alışveriş yapmanın keyfini çıkarıyoruz. Gördüğümüz bir şeyi beğeniyor, bir tıkla kapımıza kadar getirtiyoruz fakat yükte hafif, pahada ağır bir ürün satın alırken internet sitesinin ne kadar güvenilir olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Altın fiyatlarının yükselmesiyle 'kampanya' yazan sitelerden 5-10 lira düşük fiyata altın alanlar daha sonra mağduriyet yaşıyor. Aldığı ürünü kuyumcuya bozdurmaya götürdüğünde gerçek anlaşılıyor. Ürün sahte değil, altın fakat ağırlıkta eksiklik olduğu tespit ediliyor. İnşatta demirden çalmak gibi bir durum."

Bakal, tüketicilerin mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını, şikayetleri değerlendirip gerekli hukuki yollara yönlendirdiklerini dile getirdi.

Altının bugün alınıp yarın satılan bir ürün olmadığından genellikle satın alınan internet sitesine bir süre sonra ulaşılamadığını ifade eden Bakal, "Siz '10 yarım altın aldım, altın fiyatı arttı kar ettim' diye düşünürken, aslında ağırlıktaki fark nedeniyle boşuna yatırım yapmış olabilir hatta zarar edebilirsiniz." diye konuştu.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek, gram, Altın, Tüketiciyi Destekleme Derneği,

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