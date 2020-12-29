İnternetten altın alacaklara önemli uyarı

Yeni yıl öncesi getirilen kısıtlama kararı nedeniyle dışarıda yapılacak yılbaşı kutlamalarının ertelenmesiyle kuyumcularda da hediyelik olarak alınan altın ve pırlanta satışları düştü. Birçok kişi yeni yıl öncesi özellikle internette çarpıcı indirim oranları ile satışa sunulan altın ve pırlantalara yöneldi. Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, internet üzerinden alışverişlerin yoğunlaştığı bu dönemde dolandırıcılıkların da arttığına dikkat çekerek sanal alemde altın ve pırlanta alacak olan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sedat Özdinç, altın ve pırlanta gibi değerli madenlerde internette yazıldığı gibi büyük indirimlerin söz konusu olamayacağını söyledi. İnsanların altın ve pırlantaları tanıdığı kuyumcu esnafından almasını, internette ise bilinen kurumsal firmaları tercih etmesi gerektiğini ifade eden Özdinç, altın ve pırlanta türü ürünlerin alınmadan önce mutlaka sertifikalarının ve iş yeri satış garantilerinin sorgulanması gerektiğini kaydetti.

'KUYUMCUDAN ALIŞVERİŞ YAPMAYA DEVAM ETSİNLER' Sertifikalı ve işletme garantili alınan altın ve pırlanta ürünlerinin istenildiğinde rahatlıkla satılabileceğini dile getiren Özdinç, özellikle internet üzerinden bilinmeyen markalardan indirimli olarak alınan altınların düşük ayarlı olabileceğine dikkat çekerek, "Altın almadan önce mutlaka hem uluslararası sertifikanın hem de iş yeri sertifikasının sorgulanması gerekiyor. Müşteri bu sertifikaları aldığında elindeki altın ya da pırlanta ürünü yeniden gönül rahatlığıyla satabilir. İnternetten alınan altın satılmaya götürüldüğünde kuyumcu düşük ayarlı olduğunu fark edecek ve buna göre fiyat verecektir. Bu yüzden bu hususlara dikkat etmek çok önemli. İnsanlarımız bu yüzden kuyumculardan alışveriş yapmaya devam etsinler" dedi. 'ALTIN FİYATLARINDA İNDİRİM OLMAZ' Altın fiyatlarının belli bir standardı olduğunu ve altında indirim vaatlerine inanılmaması gerektiğini de dile getiren Özdinç, özellikle internet ortamında bilinmeyen markaların yılbaşı için özel indirimler şeklinde reklamlar yaptığını söyledi. Bu reklamlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Özdinç, "Altında indirim olmaz. Altında ucuzluk olmaz. Almış olduğunuz altının gramı her yerde aynıdır. Altınlarda yüzde 70 indirim diyorlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ucuz altın diye bir şey olamaz. İnsanlarımız altında indirim lafına inanmasınlar" diye konuştu.