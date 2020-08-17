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İnternetten altın alınır mı? İnternetten altın alırken nelere dikkat edilmeli?

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.08.2020 14:26 | Son Güncelleme

Altın fiyatları yükselirken vatandaşların altın alma taleplerinde de artış yaşanıyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle internetten alışveriş yapmaya yönelen vatandaşlar, internetten altın alınır mı sorusuna yanıt arıyor. Kuyumcular ise vatandaşları internetten yapılacak altın alışverişinin risklerine dair uyarıyor. Peki, internetten altın alırken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar…

İnternetten altın alınır mı? İnternetten altın alırken nelere dikkat edilmeli?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecine geçişle beraber kuyumculuk sektöründe de hareketlenme yaşandı. Normalleşmeye ek olarak düğün sezonu da kuyumcularda hareketlilik yaşanmasını destekledi. Altın fiyatlarında yaşanan değişimler nedeniyle vatandaşlar internetten altın almak konusunu araştırmaya başladı. Peki, altın internetten nasıl alınır? Altın internet satış işlemlerine dair kuyumcular vatandaşları uyarıyor.

İnternetten altın alınır mı?

Bir süredir vatandaşlar tarafından internetten çeyrek altın alınır mı sorusu soruluyor. Altının son dönemlerde artmakta olan fiyatı nedeniyle kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, vatandaşlara internetten altın alma konusunda uyarılarda bulundu. İHA haberine göre Sünetci, internetten altın alınan siteler arasında görsel kandırmacanın olabileceğini ve sahte altın riskiyle karşılaşılabileceği uyarısını yaptı.

İnternetten fiziki altın alınır mı sorusunu soran vatandaşlar için Sünetci, bazı ürünlerin görsel desteklerle canlı hale getirilebildiğini ama orijinal ürünün o şekilde gelmediğini belirtti. Sahte olma riskine de değinen Sünetci, altın fiyatları yükseldikçe bu tarz risklerin de çoğalabileceğine dikkat çekti. Sahte altın ayırt etmenin zor olduğunu dile getiren Sünetci, kuyumcuların dahi bu konuda zorlandığını aktardı. Bu nedenle bilindik kuyumculardan alışveriş yapılmasını önerdi.

İnternetten altın alırken nelere dikkat edilmeli?

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, internetten gram altın alma konusunda endişe duyan vatandaşlara yönelik geçtiğimiz aylarda AA muhabirine açıklamalarda bulunmuştu. İnternetten alınan çeyrek altın, gram altın ve yarım altınların ağırlığında eksiklik olabileceğini dile getiren Bakal, bu tarz ürünler satın alırken alışveriş yapılan sitenin ne kadar güvenilir olduğuna dikkat edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Altın fiyatlarının yükselmesi ile beraber kampanya yaptığını belirten sitelerde 5-10 lira düşük fiyatlara altın alan bazı vatandaşların sonradan mağduriyet yaşayabildiğini aktarmıştı. Bazı ürünlerde sahte altın yerine altının ağırlığında eksiklik olduğunun tespit edildiğini belirten Bakal, bu durumu inşaatta demirden çalmaya benzetmişti. Vatandaşlar çeyrek, gram ve yarım altının yanı sıra internetten altın bilezik alınır mı sorusunun cevabını da merak ediyor.

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