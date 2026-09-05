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İnternetten satış yapanlar dikkat! Vergide yeni düzenleme

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Böylece dijital platformlara yönelik vergi bildirimi kapsamı genişletildi. İnternetteki satış ve kiralamanın yanı sıra ilan ve reklam faaliyetleri de kapsama alınırken platformların belirli bilgileri aylık olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirmesinin de önünün açıldığı öğrenildi.

İnternetten satış yapanlar dikkat! Vergide yeni düzenleme
Hande Dağ

İnternet ve dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen ticari faaliyetlere yönelik vergi düzenlemesinde kapsam genişledi. Söz konusu değişiklikle sadece elektronik ticaret değil; internet ve diğer dijital ortamlardaki alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyetleri de vergi güvenliği kapsamında değerlendirilebilecek.

İnternetten satış yapanlar dikkat! Vergide yeni düzenleme 1

CNBC-e'nin aktardığına göre; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), dijital ortamda ekonomik ve ticari faaliyette bulunan kişi ve kuruluşlardan bilgi ve bildirim talep edebilmesinin önü açıldı.

KAPSAMDAKİ PLATFORMLAR

Düzenlemeyle internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden ilan vererek satış veya kiralama yapanlara ilişkin bilgilerin GİB'e bildirilmesine imkan sağlandı. Bu kapsamda çeşitli platformlar, kendi sistemleri üzerinden gerçekleştirilen belirli satış ve kiralama işlemlerine ilişkin bilgileri raporlamakla yükümlü olabilecek.

Tebliğde yapılan değişiklikle daha önce elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına yönelik olan düzenlemenin kapsamı genişletildi. Yeni düzenlemede bunların yanı sıra erişim sağlayıcılar, içerik sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcılar da kapsamda sayıldı.

Buna göre; sadece doğrudan ürün veya hizmet satışına yönelik elektronik ticaret faaliyetleri değil, internet ve dijital ortamlarda ekonomik ve ticari amaçla gerçekleştirilen daha geniş kapsamlı işlemler de vergi güvenliği mekanizmasına dahil edildi.

GİB'in, dijital ortamda iktisadi ve ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerden bildirim talep edebileceği aktarıldı. Bildirimlerin içeriği, formatı, standardı, verilme süresi ve yönteminin de Başkanlık tarafından belirlenebileceği kaydedildi.

İnternetten satış yapanlar dikkat! Vergide yeni düzenleme 2

ALIM SATIMIN YANI SIRA KİRALAMA VE İLAN DA TAKİP EDİLECEK

Yeni düzenlemede kapsam sadece alım ve satımla sınırlı tutulmazken internet ve diğer dijital ortamlarda gerçekleştirilen kiralama, ilan ve reklam faaliyetlerinin de düzenleme kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi. Bildirim yükümlülüğünün kapsamı; iş hacmi, sektör, mükellef grupları, alış ve satış tutarları ile alım, satım, kiralama, ilan ve reklama konu mal ve hizmet türlerine göre belirlenebilecek.

Diğer yandan aracı hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcılardan, başka kişilerin ticari faaliyetlerine ilişkin belirli bilgileri almaları ve muhafaza etmeleri istenebilecek.

İnternetten satış yapanlar dikkat! Vergide yeni düzenleme 3

İLAN PLATFORMLARINA AYLIK BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Tebliğdeki ikinci değişikliğin ise taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alım, satım veya kiralanmasına yönelik ilanların yayımlanmasına imkan sağlayan yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcıları ilgilendirdiği kaydedildi. Bu platformlar üzerinden yayımlanan ilanlar kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin belirli bilgilerin GİB sistemlerine elektronik ortamda bildirilmesinin gerekeceği aktarıldı.

Bildirimlerin aylık dönemler halinde yapılacağı, platformların, takvim yılının her ayında gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin bilgileri belirlenen yöntem doğrultusunda Başkanlık sistemlerine aktaracağı belirtildi.

İnternetten satış yapanlar dikkat! Vergide yeni düzenleme 4

HANGİ BİLGİLER BİLDİRİLECEK?

Bildirim kapsamında öncelikle hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerinin bildirilmesinin öngörüldüğü aktarılırken bunun yanı sıra hizmet verilen gerçek veya tüzel kişilerin ad ve soyadı ya da unvan bilgilerinin yanı sıra TCKN, YKN ve VKN gibi mükellefiyet tespitine ilişkin bilgilerin de bildirileceği kaydedildi.

Platformların ayrıca taşınır, taşınmaz, mal ve hizmetlerin satış veya kiralanmasına ilişkin yayımlanan ilanların bilgilerini ve ilan kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin verileri de elektronik ortamda GİB'e aktaracağı belirtildi.

VERGİ İDARESİNİN DİJİTAL TAKİBİ

Düzenlemeyle beraber vergi idaresinin dijital ortamda gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlere ilişkin bilgi toplama ve takip mekanizmasının kapsamının genişletilmiş olduğu vurgulanırken bu sayede internet üzerinden gerçekleştirilen satış, kiralama, ilan ve reklam faaliyetleriyle bu faaliyetlere aracılık eden platformların daha kapsamlı şekilde vergi güvenliği sistemi içerisinde takip edilmesinin önünün açıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
internet vergi satış ticaret
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