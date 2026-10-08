İnternetten ürün alanlar dikkat! Parayı iade etmedi, bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığa ulaşan 30 Eylül 2026 tarihli CİMER başvurusu üzerine konuya ilişkin inceleme ve denetim gerçekleştirildiğini belirtti.

"TAHSİL EDİLEN BEDELİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN SÜRE İÇERİSİNDE İADE EDİLMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ"

Kaplan, başvuruya konu olayda vatandaşın internet üzerinden satın aldığı LED televizyonun teslim edilmediğini ve ürün bedelinin zamanında iade edilmediğini ifade etti.

CEZASI KESİLDİ

Yapılan denetimde siparişe konu ürünün temin edilemeyeceğinin tüketiciye bildirildiği ancak tahsil edilen bedelin mevzuatta öngörülen süre içerisinde iade edilmediğinin tespit edildiği kaydedildi. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda tüketicinin haklarını ihlal eden uygulama nedeniyle ilgili işletmeye idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, hak kayıplarının önlenmesi ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır