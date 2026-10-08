FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İnternetten ürün alanlar dikkat! Parayı iade etmedi, bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden satın alınan ancak temin edilemeyen bir televizyonun bedelini mevzuatta öngörülen süre içerisinde tüketiciye iade etmeyen işletmeye para cezası kesildiğini açıkladı.

İnternetten ürün alanlar dikkat! Parayı iade etmedi, bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığa ulaşan 30 Eylül 2026 tarihli CİMER başvurusu üzerine konuya ilişkin inceleme ve denetim gerçekleştirildiğini belirtti.

"TAHSİL EDİLEN BEDELİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN SÜRE İÇERİSİNDE İADE EDİLMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ"

Kaplan, başvuruya konu olayda vatandaşın internet üzerinden satın aldığı LED televizyonun teslim edilmediğini ve ürün bedelinin zamanında iade edilmediğini ifade etti.

İnternetten ürün alanlar dikkat! Parayı iade etmedi, bakanlık harekete geçti 1

CEZASI KESİLDİ

Yapılan denetimde siparişe konu ürünün temin edilemeyeceğinin tüketiciye bildirildiği ancak tahsil edilen bedelin mevzuatta öngörülen süre içerisinde iade edilmediğinin tespit edildiği kaydedildi. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda tüketicinin haklarını ihlal eden uygulama nedeniyle ilgili işletmeye idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, hak kayıplarının önlenmesi ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlık harekete geçti! O ürün piyasadan toplatılıyorBakanlık harekete geçti! O ürün piyasadan toplatılıyor
Akaryakıt fiyatları tercihi etkiledi: 1 depo fiyatına 2 depo 'Şart koşuyorlar'Akaryakıt fiyatları tercihi etkiledi: 1 depo fiyatına 2 depo 'Şart koşuyorlar'

Anahtar Kelimeler:
internet ürün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek

Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını neden kapattı! Sebebini ilk defa açıkladı

Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını neden kapattı! Sebebini ilk defa açıkladı

SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya'nın ifadelerinden detaylar ortaya çıktı!

Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya'nın ifadelerinden detaylar ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.