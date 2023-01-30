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İntibak yasası nedir, ne demek? 2000 sonrası emeklilere intibak zammı verilecek mi? Gözler Meclis'te

30.01.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İntibak yasası 2000 yılı sonrası emekli olanların gündeminde. SGK ve Bağ-Kur emeklileri intibak yasası için bir kez daha talepte bulunmuştu. Yasanın çıkması halinde 2000 yılı sonrasında emekli olanların maaşlarının 1.200 lira daha artması bekleniyor. Peki, İntibak yasası nedir, ne demek? 2000 sonrası emeklilere intibak zammı verilecek mi? Gözler Meclis'te...

İntibak yasası nedir, ne demek? 2000 sonrası emeklilere intibak zammı verilecek mi? Gözler Meclis'te

İntibak yasası nedir, ne demektir merak ediliyor. Bugün EYT düzenlemesi için emeklilik şartları, askerlik, doğum borçlanması, staj gibi konularda soru işaretlerini giderecek açıklama yapılacak. Ayrıca SSK Bağ-Kur emeklisine intibak zammı da gündemde. 2000 yılından sonra emekli olanların gözü kulacağı şimdi Meclis'e çevrilmiş durumda. Peki, İntibak yasası nedir, ne demek? 2000 sonrası emeklilere intibak zammı verilecek mi? İşte tüm merak edilenler...

İNTİBAK YASASI NEDİR, NE DEMEK?

SSK (4A) ve BAĞ-KUR'dan (4B) 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını talep ediyor.

İntibak yasası

Yeni intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan kişilerin maaşı yeniden hesaplanacak. Böylece, milyonlarca emeklinin maaşı, çalışma süresi ve prim ödemelerine göre değişen oranlarda artacak. İntibak çıkarsa emekli maaşları 1.200 TL'ye varan miktarda yükselebilecek.

İntibak yasası

2000 SONRASI EMEKLİLERE İNTİBAK ZAMMI VERİLECEK Mİ?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün’ün intibak düzenlemesi ile ilgili son açıklaması şöyleydi;

"Emekli aylıklarına zam oranının yüzde 25'den yüzde 30'a, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının da 5 bin 500 liraya yükseltmesini olumlu bulmakla birlikte eksik görüyoruz. EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5 bin 500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı. Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır."

İntibak yasası

İNTİBAK YASASI İÇİN GÖZLER MECLİS'TE

İntibak yasası için gözler bir kez daha Ankara’ya çevrildi. Daha önce yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 liraya varan artış görülmüştü. Aynı yöntem izlenirse bugün intibaktan yararlanacakların alacağı maaşlarda ise 1.300 liraya varan artışlar olabileceği belirtiliyor.

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