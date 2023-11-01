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İpek Kıraç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İnan Kıraç'ın evlatlıktan reddettiği kızı İpek Kıraç'ın biyografisi

01.11.2023 11:14 | Son Güncelleme:
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İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Ünlü iş insanı tüm varlığına el koymak istediği gerekçesi ile kızını reddettiğini belirtti. Peki, İpek Kıraç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, İnan Kıraç'ın evlatlıktan reddettiği kızı İpek Kıraç hakkında merak edilenler...

İpek Kıraç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İnan Kıraç'ın evlatlıktan reddettiği kızı İpek Kıraç'ın biyografisi

İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın yaptığı açıklamanın geniş yankı uyandırması nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü iş insanı İnan Kıraç, kuracağı vakıf aracılığı ile tüm mal varlığını eğitime muhtaç çocuklara bağışlayacağını ifade etti. İpek Kıraç ise babası İnan Kıraç'a karşı dava açtı. İnan Kıraç'ın mal kaçıran ve halen kaçırmakta bir konumda olduğunu iddia etti. Babası, kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini duyurdu.

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İPEK KIRAÇ KİMDİR?

İpek Kıraç, 2002 yılında özel bir liseden mezun oldu. 2007 yılında Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nü bitiren Kıraç; 2009'da başladığı Brown Üniversitesi Halk Sağlığı programında yüksek lisans eğitimine devam ederken, UMass Tıp Fakültesi’nde ALS hastalığı üzerine araştırmalar yürüten Cecil B. Day Laboratuvarı Nöromusküler Araştırmaları’nda görev aldı.

İpek Kıraç, 2012 - 2021 yılları arasında bir işletmenin CEO’luğunu üstlendi.

Kıraç ayrıca dijital teknolojileri kullanarak ve gönüllü katılımı seferber ederek sokak hayvanlarının refahı üzerine çalışan bir vakfı kurdu.

İpek Kıraç; birçok kuruluşta Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor. Öte yandan Koç Okulu Yönetim Kurulu Başkanı olan Kıraç, Koç Üniversitesi ve Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Mütevelli Heyet Üyeliği görevlerine devam ediyor.

Ünlü iş insanı İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddetti Ünlü iş insanı İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddetti

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Ünlü iş insanı İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiÜnlü iş insanı İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddetti
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