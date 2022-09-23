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iPhone 14 kuyruğu! Vatandaşlar 57 bin TL'lik telefon için akın ettiler

23.09.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın 7 Eylül etkinliğinde tanıtılan iPhone 14 serisi Türkiye'de bugün satışa sunuldu. Fiyatı 30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasında değişen telefonu almak isteyen vatandalar mağazalara akın etti. Gecenin ilk saatlerinden itibaren mağaza önlerinde beklemeye vatandaşlar iPhone 14 serisine yoğun ilgi gösterdi.

iPhone 14 kuyruğu! Vatandaşlar 57 bin TL'lik telefon için akın ettiler

Apple yeni model telefonunu Türkiye’de satışa çıkardı. iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max almak isteyen vatandaşlar geceden gelerek mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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iPHONE 14 SERİSİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Yeni model telefon almak isteyen vatandaşlar günler öncesinden rezervasyon yaptı. Rezervasyonlarını oluşturan vatandaşlar gecenin ilk saatlerinden itibaren mağaza önlerinde beklemeye başladı. 30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasına değişen fiyatlarla satışa sunulan telefonlar yoğun ilgi gördü.

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'BİR TANE ALDIM İKİNCİYE MÜSAADE ETMEDİLER'

Telefon almak için erkenden gelen Muammer Aydın, “Yeni modelleri sürekli takip ediyorum. Sabah saat 09.45 gibi geldim. Yaklaşık 3 saatin sonunda telefonu alabildim. Dün akşam lansman sonrasında bir tane aldım ikinciye müsaade etmediler. Bugün ise buraya gelerek eşim için ikinci telefonu aldım” şeklinde konuştu.

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'1 TERABAYTLIK MODELİNİ 57 BİN TL’YE ALDIM'

Sabah saatlerinde geldiğini ifade eden bir başka vatandaş ise “Yaklaşık 45 dakika bekledim. Çalışan arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Her sene ilk çıktığı zaman alıyorum. 1 terabaytlık modelini 57 bin TL’ye aldım” diye konuştu. (İHA)

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iphone 14
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