iPhone 17 için saatlerce bekliyorlar: En ucuzu 78 bin TL! Geceden gelen bile var, AVM önünde kuyruk oldular

12 Eylül itibarıyla iPhone 17 satışları Türkiye'de ön siparişe açıldı; 19 Eylül'de ise yeni modeller satışa sunuldu. iPhone 17 almak için bekleyenler satışların başlaması ile Apple mağazalarında uzun kuyruklar oluşturdu. 77 bin 999 liradan başlayan iPhone için kuyruğa girilmesine ilişkin Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, değerlendirmede bulundu. Başaran, 'fomo' hastalığından bahsederek ilk almayı kaçırma korkusunun yaşandığını belirtti.

Ezgi Sivritepe

Çin'de üretilen Labubu oyuncuklar dünyaya kısa sürede yayılmış ve bu oyuncağa sahip olabilmek için dünyanın bazı yerlerinde uzun kuyruklar oluşmuştu. Labubu oyuncaklarda yaşanan bu izdiham şeklinde alışveriş günlerce konuşulmuştu. Son olarak ise Dünyanın en popüler teknoloji markası Apple, yeni telefon modelini satışa sundu ve kuyruklar oluşmaya başladı.

EN UCUZU 78 BİN TL

17 Eylül'de ön sipariş kabul alınırken, 19 Eylül'de de satışlar başlamıştı. Yeni modelin piyasaya sürülmesini bekleyenler ise Apple mağazalarının önünde kuyruklar oluşturdu. En düşük fiyatı 77 bin 999 lira olan iPhone 17'nin pro fiyatları ise 107 bin 999 liradan başlıyor.

GECEDEN GELEN VAR!

İstanbul'da ünlü bir AVM'nin önüne geceden gelerek iPhone 17 için bekleyenlerin olduğu ve bekleme sırası için de liste yapıldığı görüldü.
Fiyatların yüksek olmasına rağmen alıcıların bu kuyruklara girmesi ise dikkat çekti. Sadece Türkiye'de değil dünyada da iPhone 17 kuyrukları oluşmuş ve bazı ülkelerde izdiham çıkmıştı.

"ZENGİN ADAM KUYRUKTA BEKLEMEZ"

Türkiye'de ve dünyada oluşan uzun kuyrukların sebebini ise Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran Ekol TV'de açıkladı.
Başaran, bunun çok ilginç olduğunu ve bunun dünyada da görüldüğünü kaydetti. Başaran, "Buna fomo etkisi deniyor. İlk almayı kaçırma korkusu var ve bu pompalanıyor. Bu kuyruğa neden girilir? Emin olun çok zengin adam bu kuyrukta beklemez, onlar çok sonradan alıyordur. Çoğunun telefonu da çok eski telefondur ama sizi inandıramam. Bu orta sınıfın hareketleri, bu tarz kaygılar var. Parası olan adam bu kuyrukta beklemez. Bu bizim sınıfımızın derdi. Bunu yapmamak lazım, çok normal değil" dedi.

Eskidikçe alınması gerektiğini belirten Başaran, "Örnek veriyorum, bana bir araba gösteriyorlar, çok beğeniyorum 'bunu 5 yıl sonra alacağım' diyorum ve nitekim öyle yapıyorum. Çok güzel kullanıyorum" dedi.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et

