iPhone fiyatları ne kadar oldu? Apple Türkiye ürünlerine zam yaptı! 14 plus, 15 pro max 2023 Apple zammı sonrası iPhone fiyatları...

Apple Türkiye, birçok iPhone modeline zam yaptı. Özellikle sosyal medyada gündeme getirilen zam sonrası iPhone fiyatları merak konusu oldu. En düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL'ye yükselirken, en yüksek iPhone 14 Pro Max fiyatının ise 63.999 TL oldu. İşte Apple zammı sonrası yeni fiyatlar...

İPHONE FİYATLARINA ZAM

iPhone fiyatlarına zam geldi. Böylelikle en düşük iPhone 14 fiyatı 32.999 TL'den 35.999 TL oldu. iPhone 14'ün 512 GB'lık en yüksek modelinin fiyatı ise 40.899 TL'den 44.399 TL'ye yükseldi.

128 GB'lık iPhone 14 Plus 36.999 TL'den 39.999 TL'ye çıktı.

512 GB'lık en yüksek model iPhone 14 Plus ise 44.899 TL'den 48.399 TL'ye yükseldi.

iPHONE 14 PRO FİYATLARI

iPhone 14 Pro'ların yeni fiyatları ise şöyle:

128 GB'lık iPhone 14 Pro'nun fiyatı 41.999 TL'den 45.999 TL'ye,

256 GB'lık iPhone 14 Pro'nun fiyatı 44.599 TL'den 48.799 TL'ye,

512 GB'lık iPhone 14 Pro'nun fiyatı 49.899 TL'den 54.399 TL'ye,

1 TB'lık iPhone 14 Pro'nun fiyatı 55.199 TL'den 59.999 TL'ye yükseldi.

128 GB'lık iPhone 14 Pro Max'in fiyatı 45.999 TL'den 49.999 TL'ye,

256 GB'lık iPhone 14 Pro Max'in fiyatı 48.599 TL'den 52.799 TL'ye,

512 GB'lık iPhone 14 Pro Max'in fiyatı 53.899 TL'den 58.399 TL'ye,

1 TB'lık iPhone 14 Pro Max'in fiyatı ise 59.199 TL'den 63.999 TL'ye çıktı.

MACBOOK AIR FİYATLARI YÜKSELDİ

Ayrıca, MacBook Air'in fiyatının da 21 bin 599 TL'ye yükseldiği görüldü.

İPHONE 13, 12 VE SE FİYATLARI

Öte yandan resmi internet sitesinde,

iPhone 13'ün başlangıç fiyatı 29.999 TL,

iPhone 13 mini'nin başlangıç fiyatı 26.999 TL,

iPhone 12'nin başlangıç fiyatı 26.999 TL,

3.nesil iPhone SE'nin başlangıç fiyatı 18.499 TL,

MACBOOK AIR 21 BİN 599 TL'Yİ GÖRDÜ

MacBook Air'in fiyatı 21 bin 599 TL olarak görüldü.

