İphone karaborsası başladı! Geceden sıraya girmişlerdi sebebi ortaya çıktı, aldıkları telefonları...

Ön satışta büyük talep gören İphone 16 mağazada satışa çıkacağı gün kuyruklarla karşılandı. AVM ve Apple mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Saatlerce yeni İphone modellerine beklediler.

O bekleyişin nedeni ortaya çıktı. Kuyruklarda telefoncuların beklediği iddia konusuydu nedeni ise Apple'dan İphone 16 almak istediğinizde 6 hafta bekleyecek olmanız. Bazı insanlar ise ssizin için bu süreyi kısaltıyor. Sıraya girip aldıkları telefonların üstüne tam 25 bin TL koyarak satışa çıkartıyorlar.

Sosyal medyada paylaşılan o telefon ilanları gündem oldu. O ilan görüntüsünün altına yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları;

SON MODEL İPHONE'UN MAĞAZA SATIŞ FİYATLARI:

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus

iPhone 16 128 GB: 64.999 TL

iPhone 16 256 GB: 69.999 TL

iPhone 16 512 GB: 79.999 TL

iPhone 16 Plus 128 GB: 73.999 TL

iPhone 16 Plus 256 GB: 78.999 TL

iPhone 16 Plus 512 GB: 88.999 TL

iPhone 16 Pro ve Pro Max

iPhone 16 Pro 128 GB: 82.999 TL

iPhone 16 Pro 256 GB: 87.999 TL

iPhone 16 Pro 512 GB: 97.999 TL

iPhone 16 Pro 1TB: 107.999 TL

iPhone 16 Pro Max 256 GB: 99.999 TL

iPhone 16 Pro Max 512 GB: 109.999 TL

iPhone 16 Pro Max 1 TB: 119.999 TL