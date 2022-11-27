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‘iPhone turizmi’ başladı! Fiyatı 57 bin liraya kadar çıkınca oraya akın ettiler: 15 bin lira daha ucuz…

27.11.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple geride bıraktığımız eylül ayında yeni iPhone 14 serisini tanıtmıştı. Ülkemizde iPhone fiyatları modeline göre 57 bin liraya kadar çıkınca vatandaşlar ise farklı yollara başvurdu. Öyle ki Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'nda 'iPhone turizmi'nin trafiği yaşanıyor. 2023 yılında daha yüksek kayıt ücreti bedeli ödemek istemeyenler özellikle hafta sonları Gürcistan'a akın ediyor. Vatandaşlar, Batum'dan aldıkları telefonları vergi iadesiyle 15 bin liraya kadar daha ucuza iPhone alabiliyor.

Uygun fiyatlı telefon almak isteyen vatandaşlar farklı yollara başvurmaya başladı. Özellikle iPhone’un son modeli olan iPhone 14 ailesinin ülkemizde 30 bin ile 57 bin lira arasında satılmasıyla, yeni iPhone satın almak isteyen vatandaşlar çareyi bir başka alternatif yola başvurmakta buldu. Son dönemde iPhone'ların Gürcistan'da Türkiye'ye göre daha uygun fiyatla satılması nedeniyle Türkiye'den Gürcistan'a yönelik iPhone turizmi başladı.

iPHONE İÇİN BATUM'A AKIN EDİYORLAR

İHA'nın haberine göre, Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı durumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda bu kez telefon trafiği yaşanıyor. Komşu ülke Gürcistan’da iPhone fiyatları vergilerden kaynaklı, 15 bin lira daha uygun olunca Türkiye’nin birçok şehrinden günübirlik gelenler Gürcistan'ın Batum şehrine akın ediyor.

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Apple yeni iPhone 14 serisini geçtiğimiz Eylül ayında tanıttı. iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olarak adlandırılan modeller yine Eylül ayında satışa çıktı. Ülkemizde iPhone fiyatları, modeline göre 30 bin ile 57 bin lira arasında değişiyor. Yurt dışında bu fiyatlar vergilerden kaynaklı düşük olunca Sarp Sınır Kapısı'nı kimlikle geçerek günübirlik Gürcistan’a giden Türk vatandaşları, Batum kentinde Apple Store’den aldıkları telefonları vergi iadesiyle 15 bin liraya kadar daha ucuza alabiliyor.

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Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz... Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

TÜRKİYE’DE KULLANABİLMEK İÇİN IMEI KAYDININ YAPILMASI GEREKİYOR

Yurt dışı seyahatlerinde bireysel olarak telefon getirmek isteyen kullanıcıların Türkiye dışından getirdikleri telefonu kullanabilmeleri için IMEI kaydını yaptırması gerekiyor. Pasaporta işlenen bu kayıt sonrasında telefon kullanıma açılabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de konuyla ilgili karar yayınlanırken, buna göre 2022 yılında yurt dışından getirilen telefonu Türkiye’de kullanabilmek için yapılması zorunlu olan IMEI kaydının ücreti netleşti. IMEI kayıt harcı 2006 TL’den 2732 TL’ye çıkarıldı. 2023 yılında ise IMEI kayıt ücretinin 6 bin 91 TL olması bekleniyor.

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DAHA YÜKSEK KAYIT ÜCRETİ BEDELİ ÖDEMEK İSTEMEYENLER GÜRCİSTAN'A AKIN EDİYOR

Yıl sonuna kadar aldıkları telefonlar için 2023 yılında daha yüksek kayıt ücreti bedeli ödemek istemeyenler özellikle hafta sonları Gürcistan'a akın ederken, aldıkları telefonlarının hem IMEI kayıtlarını yapmak hem de vergi iadesi (tax free) yaptırarak ülkemize göre 15 bin liraya kadar uyguna almış oluyorlar.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşların kimi gelmişken tatil yapıyor, kimi ise günü birlik telefon alıp ülkesine geri dönüyor. Sarp Sınır Kapısı'nda geçişlerde sorun yaşanmazken, Batum’da mağazalardan aldıkları telefonlarda vergi iadesi yapmak isteyenler Gürcistan tarafındaki tax free banklarında büyük yoğunluğa sebep oluyor.

YOĞUNLUKTAN İSTEDİKLERİ TELEFONLARI DA BULAMIYORLAR

İstanbul’dan Batum’a telefon almaya geldiğini ifade eden Ömer Faruk Kaşarcıoğlu, geçişlerde yoğunluk olduğunu ifade ederek, Apple mağazalarında yoğunluktan kaynaklı istediği telefonların da bulunmadığını söyledi. 3-4 mağaza gezerek zor bir şekilde telefon bulduğunu ifade eden Kaşarcıoğlu, “Gelirken 1 saat içinde girdik. Fakat çıkarken 3-4 saat sürüyor. Türkiye’de KDV’si çok. Bu tarafta ise hem tax free alıyorsun hem de KDV yok” dedi.

"GÜMRÜKTE 2 BİN 900 LİRA İADESİ OLDU"

Osmaniye’den gelen bir başka iPhone kullanıcısı ise “Bizzat telefon için geldim Batum’a. iPhone 14 Pro 128’lik olanı aldım. 24 bin 500 Türk lirasına. Gümrükte 2 bin 900 lira iadesi oldu. Türkiye fiyatı ise 45-50 bin arası civarında” dedi.

"TÜRKİYE’DE ALIRSAM YAKLAŞIK 42 BİN LİRA"

İstanbul’dan hem gezmek için hem de telefon almaya Batum’a geldiğini ifade eden Anıl Gül ise, “iPhone 13 Pro Max 128 GB'lık telefonu 24 bin liraya aldım. Bin 500 lira da tax free geri almış oldum. Yani 21 bin 500 liraya geliyor. Türkiye’de bu telefonu alırsam yaklaşık 42 bin liraya almış oluyordum. Yani 20 bin liraya kadar karım olmuş oldu” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan iPhone Sarp Sınır Kapısı Batum

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