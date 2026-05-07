iPhone’u olanlar dikkat: Apple tazminat ödeyecek! İşte nedeni

Apple’a açılan toplu davada 250 milyon dolarlık anlaşmaya gidildi. Anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanması halinde ise kullanıcılara tazminat ödenecek.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Apple, Siri hazır olmadan yapay zeka özelliklerini pazarlayarak satışları artırıp müşterileri 'aldattığı' iddiasıyla açılan toplu davada 250 milyon dolarlık anlaşmaya gitti. Şirket suçlamaları kabul etmese de, anlaşmanın onaylanması halinde iPhone kullanıcılarına kişi başı 95 dolara kadar ödeme yapılacak.

CİHAZ SATIŞA ÇIKTIĞINDA DAHA HAZIR DEĞİLDİ

Dava, Kaliforniyalı kullanıcı Peter Landsheft'in Mart 2025'te açtığı şikayetle başladı. Davacılar, iPhone 16'nın tanıtımında öne çıkarılan 'Apple Intelligence' ve gelişmiş Siri özelliklerinin cihaz satışa çıktığında tam olarak hazır olmadığını savundu.

Şikayette, Apple'ın henüz kullanıma sunulmamış yapay zeka özelliklerini pazarlayarak tüketicileri yeni iPhone almaya yönlendirdiği iddia edildi. Özellikle 'yenilenmiş Siri'nin, şirketin reklam kampanyalarında önemli bir satış unsuru olarak kullanıldığı belirtildi.
250 MİLYON DOLARLIK GERİ ÖDEMEYE HAZIR

Apple ise iddiaları reddederek şimdiye kadar 20'den fazla Apple Intelligence özelliğini kullanıma sunduğunu ve Siri için yeni güncellemelerin yolda olduğunu açıklasa da 250 milyon dolarlık geri ödemeye razı oldu. Anlaşma ise mahkeme onayını bekliyor. Onayın ardından uygun kullanıcılar ödeme talebinde bulunabilecek.
HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?

Nihai onay duruşması 17 Haziran 2026'da yapılacak ve hakim, anlaşmanın ve sonuçta ortaya çıkan ödemelerin resmi olarak devam edip edemeyeceğine karar verecek. Anlaşmanın onaylanması durumunda 10 Haziran 2024 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında iPhone 16 serisinden Standart 16, 16e, Plus, Pro ve Pro Max modellerini ve iPhone 15 Pro serisinden 15 Pro ve 15 Pro Max modellerini alanlar iade için başvurabilecek.

37 MİLYON CİHAZ İÇİN ÖDEME

Anlaşma sonrası iPhone kullanıcılarına cihaz başına yaklaşık 25 dolar ödeme yapılması öngörülüyor. Ancak başvuru sayısına bağlı olarak bu rakamın 95 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Yaklaşık 37 milyon cihazın ödeme kapsamına girebileceği tahmin ediliyor.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Ödeme için de kullanıcıların, kurulacak resmi uzlaşma sitesi üzerinden dijital başvuru yapması gerekecek. Anlaşma kapsamında uygun kullanıcıların e-posta veya posta yoluyla bilgilendirilmesi ve kendilerine özel 'Talep Kimliği' gönderilmesi planlanıyor.

Belirlenen dönemde uygun iPhone modeli satın alan kullanıcıların, Haziran 2026'da başlaması beklenen başvuru sürecini kaçırmamak için resmi duyuruları ve e-postalarını takip etmeleri gerekiyor.

ABD ordusu duyurdu! İran gemisine ateş açıldı

Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Defne Samyeli'nin kıyafetinin önüne tepki yağdı!

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

Bölgede gelir kapısı oldu: Toplayıp kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

