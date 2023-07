iPhone zam yaptı, fiyatlar uçtu! 10 Temmuz 2023 iPhone 14, 13, 12, SE fiyatı ne kadar, kaç TL? En pahalı telefon 87 bin TL’yi geçti

iPhone ile ilgili zam haberleri sonrası 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü itibarıyla geçerli olan güncel fiyatlar internette sorgulanıyor. KDV geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseldi. Apple Türkiye bu gelişme sonrası zam yaptı. Yeni KDV oranını fiyatlarına uygulayan şirket, fiyatları yayımladı. En pahalı iPhone neredeyse 90 bin TL’ye yaklaştı. İşte 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü itibarıyla zamlı iPhone fiyatları...

KDV ZAMMI SONRASI İPHONE FİYATLARI GÜNCELLENDİ

iPhone fiyatları yüzde 18’den yüzde 20’ye yükselen KSV zammı sonrası güncellendi.

İPHONE 14 FİYATLARI

iPhone 14 128 GB 48.304 TL

iPhone 14 256 GB 52.372 TL

iPhone 14 512 GB 60.507 TL

iPhone 14 Plus 128 GB 53.389 TL

iPhone 14 Plus 256 GB 57.457 TL

iPhone 14 Plus 512 GB 65.592 TL

iPhone 14 Pro 128 GB 62.541 TL

iPhone 14 Pro 256 GB 66.609 TL

iPhone 14 Pro 512 GB 74.745 TL

iPhone 14 Pro 1 TB 82.880 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB 67.118 TL

iPhone 14 Pro Max 256 GB 71.185 TL

iPhone 14 Pro Max 512 GB 79.321 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB 87.457 TL

İPHONE 13 FİYATLARI

iPhone 13 mini 128 GB 36.609 TL

iPhone 13 mini 256 GB 40.677 TL

iPhone 13 mini 512 GB 48.813 TL

iPhone 13 128 GB 40.677 TL

iPhone 13 256 GB 44.745 TL

iPhone 13 512 GB 52.880 TL

İPHONE 12 FİYATLARI

iPhone 12 64 GB 36.609 TL

iPhone 12 128 GB 38.643 TL

iPhone 12 256 GB 42.711 TL

İPHONE SE FİYATLARI

iPhone SE 64 GB 24.914 TL

iPhone SE 128 GB 26.948 TL

iPhone SE 256 GB 31.016 TL