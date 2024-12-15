'Artık yatırım aracı değil, fiyat artışı yok' Dört gözle 1 Ocak'ı bekliyorlar! Sürpriz olmazsa sona erecek

İkinci el araçta 6 ay 6 bin km sınırı sona erecek mi? Haksız kazancın önüne geçmek için ikinci el otomobillerin satışına 6 ay ve 6 bin km şartı getirilmişti. Şayet bir sürpriz yaşanmazsa o uygulama 1 Ocak itibarıyla sona erecek. Galericiler ise bu haberi sevinçle karşıladı.

"1 OCAK İTİBARIYLA TAMAMEN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan galericiler "Kesinlikle mağduruz", "Alıcılar burada araç alamadı, sıfıra yönelmek zorunda kaldı ve biz de zarara uğrattı", "Biz 1 Ocak itibarıyla tamamen kaldırılmasını istiyoruz artık" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK KİŞİ YÜKSELEN PİYASADAN DOLAYI BİR YATIRIM ARACI OLARAK GÖRDÜ"

İkinci el otoda 6 ay 6 bin km şartı sona ermek üzere. Yaklaşık 2,5 yıl önce otomobiller yatırım aracı haline gelmiş, alım satım yapılarak piyasadaki fiyatlar yükselmişti. İstanbul Galericiler Yönetim Kurulu Üyesi Gürsel Demir "Tüm insanlar bu alışverişe yönelmişti" derken bir başka galerici de "Birçok kişi yükselen piyasadan dolayı bir yatırım aracı olarak gördü" şeklinde konuştu. İşte bunun üzerine Ticaret Bakanlığı hemen harekete geçmiş, 6 ay 6 bin km kuralı getirilmişti. Demir "6 ay 6 bin km doldurmayınca araçlar satışı yapılmıyordu. Siz çok ihtiyacınız dahi olsa 6 ay 6 bin km doldurmayınca aracınızı satamıyorsunuz. Doğal olarak biz de galericiler sizin aracınızı satın alamıyoruz" dedi.

Uygulamanın süresi daha önce üç defa uzatılmıştı. Eğer bir kez daha uzatılmazsa 1 Ocak itibarıyla sona erecek. Galericilere göre kuralın süresinin uzatılmaması gerekiyor. Çünkü onlara göre artık bu uygulamaya gerek kalmadı.

Demir "Biz esnaflar olarak da bu işin tamamen aslında kaldırılmasını istiyoruz. Yani bu işi mesleğinin dışında yapan insanlar piyasadan çekilmiş oldular" dedi. İstanbul Galericiler Yönetim Kurulu Üyesi Murat Eker "Galericimiz de mağdur insanlarımız da mağdur" ifadelerini kullandı.

"FİYAT ARTIŞI YOK"

Galericiler uygulamanın kaldırılmasının fiyatlar üzerinde olumsuz etki yaratmayacağı görüşünde. Demir "Bu ticaret başlamaz çünkü araçlar artık bir yatırım aracı haline dönüşmediği için bu işte suistimal edilme ihtimali çok düşük artık" dedi. Eker ise "O artış o enflasyon artık kalmadığı için araçlarımızda, ikinci elde araçlarımız sıfır da çok olduğu için fiyat artışı yok" şeklinde konuştu.