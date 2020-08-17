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Ev alacaklara önemli uyarı! Büyük bir borçla karşılaşmamak için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.08.2020 08:26 | Son Güncelleme

Ev satın almaya niyetlendiğinizde birçok ödeme seçeneği karşınıza çıkacak. Bu yöntemlerden en çok tercih edileni ise konut kredisi çekmek. Farklı faiz oranları ve vadelerle verilen banka kredileri karşılığında ise eve ipotek konuluyor. Bazı durumlarda ipotek kalkmadan evi satmak mümkün oluyor. Peki almak istediğiniz ev ipotekli ise nelere dikkat etmelisiniz?

Ev alacaklara önemli uyarı! Büyük bir borçla karşılaşmamak için...

Bankalar kendini garantiye almadan büyük miktarlarda kredi vermiyor. Bu nedenle konut kredisi karşılığında satın alınan ev kredi borcu bitene kadar ipotek altına alınıyor. Borç aksatılırsa bankanın eve el koyma hakkı doğuyor. Bu yüzden konut kredisi çekerek ev alan bazı ev sahipleri evlerine el konulmadan borçlarıyla birlikte satmak istiyor. Peki bu durumda ipotekli bir evi almak ne kadar doğru? Nelere dikkat etmek gerekiyor?

İPOTEKLİ EV ALMANIN RİSKLERİ NELER?

Satın alacağınız evin ipotekli olup olmadığını mutlaka kontrol ettirin. Farkında olmadan böyle bir ev aldığınızda ileride ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İpoteği koyan kişi ya da kurum sizden borç talep edebilir. Evi satmak istediğinizde ise karşınızdaki kişilerin sizden ipoteği kaldırdıktan sonra satmanızı isteme hakkı var. Kısacası, araştırmadan aldığınız bir ev ipotekli çıkarsa ciddi bir borç yükünün altında kalabilirsiniz.

İPOTEKLİ EVLER NASIL SATIŞA ÇIKARILABİLİYOR?

Ancak evi araştırdıysanız ve ipotekli olduğu halde almak istiyorsanız evin sahibiyle kredi borçlarının nasıl ödeneceğini ve ipotek durumunu planlamalısınız. Çünkü çoğu banka ipotek koyduğu evin satışına izin vermek için ev sahibinin kredi borcundan kalan miktarı tahsil ederek borcun kapanmasını istiyor. Bu durumda önünüzde genellikle şu seçenekler duruyor:

  • Ev sahibiyle borçları eskisi gibi ödeyeceği hususunda anlaşarak evi alabilirsiniz. Ancak ipotek durumu ortadan kalkmadan evi satın alırsanız, evin eski sahibinin kredi borcunu ödemeyebileceğini ve eve el konulabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Bu pek güvenilir bir yöntem değil.

  • Planlarınıza göre konut kredisini üzerinize almayı da tercih edebilirsiniz. Ev sahibiyle beraber bankaya giderek durumu anlatırsanız borcu üzerinize alırsınız. Ev sizin olur ve kredi taksitlerini ödemeye siz devam edersiniz.

  • En çok kullanılan ve en akla yatkın yöntem ise kredi borcunu kapatarak evi satın almanızdır. Bu durumda evin ipotekli olduğunu mutlaka yazılı olarak kayıtlara geçirin. Böylece evin devredildiği ve evin üzerindeki yaptırımın kaldırılacağı kesinleşiyor. Evin yeni sahibinin ev için ödeyeceği tutarın ve bu tutarın ne kadarının borçlara ne kadarının eski ev sahibine ayrılacağının da belirtilmesi gerekiyor. Evin normal değeri yerine ipotek şartlarına ve borç miktarına bağlı olarak taraflar farklı ödeme miktarları ve yöntemleri de belirleyebilir. Buradaki en önemli nokta her şeyin yazılı olarak kayda geçirilmesi ve bu sayede ipoteğin evin yeni sahibinin üzerine kalmamasıdır. Borç durumuyla ilgili düzenlemeler yapıldıktan sonra gerekli belgelerle beraber satış ve tapu işlemleri gerçekleştirilir.
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