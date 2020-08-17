Ev alacaklara önemli uyarı! Büyük bir borçla karşılaşmamak için...

Bankalar kendini garantiye almadan büyük miktarlarda kredi vermiyor. Bu nedenle konut kredisi karşılığında satın alınan ev kredi borcu bitene kadar ipotek altına alınıyor. Borç aksatılırsa bankanın eve el koyma hakkı doğuyor. Bu yüzden konut kredisi çekerek ev alan bazı ev sahipleri evlerine el konulmadan borçlarıyla birlikte satmak istiyor. Peki bu durumda ipotekli bir evi almak ne kadar doğru? Nelere dikkat etmek gerekiyor?

İPOTEKLİ EV ALMANIN RİSKLERİ NELER?

Satın alacağınız evin ipotekli olup olmadığını mutlaka kontrol ettirin. Farkında olmadan böyle bir ev aldığınızda ileride ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İpoteği koyan kişi ya da kurum sizden borç talep edebilir. Evi satmak istediğinizde ise karşınızdaki kişilerin sizden ipoteği kaldırdıktan sonra satmanızı isteme hakkı var. Kısacası, araştırmadan aldığınız bir ev ipotekli çıkarsa ciddi bir borç yükünün altında kalabilirsiniz.

İPOTEKLİ EVLER NASIL SATIŞA ÇIKARILABİLİYOR?

Ancak evi araştırdıysanız ve ipotekli olduğu halde almak istiyorsanız evin sahibiyle kredi borçlarının nasıl ödeneceğini ve ipotek durumunu planlamalısınız. Çünkü çoğu banka ipotek koyduğu evin satışına izin vermek için ev sahibinin kredi borcundan kalan miktarı tahsil ederek borcun kapanmasını istiyor. Bu durumda önünüzde genellikle şu seçenekler duruyor: