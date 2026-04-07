İptal edilen zam geri geliyor! Akaryakıt tabelasında tarihi değişim (7 Nisan 2026)

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıta fiyatlarındaki son gelişmeler mercek altına alındı. Motorin, benzin ve otogaz fiyatları savaşın başlamasından bu yana sık sık değişiyor. 7 Nisan 2026 tarihindeki motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki güncel durum takip ediliyor.

MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELECEK!

Dün akaryakıta tarihi bir zam gelmesi bekleniyordu. Motorin ve benzin fiyatlarında değişim beklenirken son alınan bilgilere göre zammın iptal edilmesine karar verilmişti.



Gazeteci Olcay Aydilek’in haberine göre ise akaryakıta yeni bir zam geliyor. Aydilek’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre, gece yarısından geçerli motorine 7 TL 80 kuruş, benzine 60 kuruş zam yapılacak.



“TARİHİ ZAM”

Aydilek’in sosyal medya paylaşımı ise şu şekilde:

“Motorine tarihi zam... Bu gece yarısından geçerli motorine 7 TL 80 kuruş, benzine 60 kuruş zam yapıldı. Motorin, 90 TL'ye koşuyor”

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI



Benzin: 62.60 TL

Motorin: 77.47 TL

LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI



Benzin: 62.45 TL

Motorin: 77.32 TL

LPG: 34.39 TL



ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.57 TL

Motorin: 78.60 TL

LPG: 34.87 TL



İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.85 TL

Motorin: 78.87 TL

LPG: 34.79 TL