İptal edilen zam geri geliyor! Akaryakıt tabelasında tarihi değişim (7 Nisan 2026)

Akaryakıta beklenen zam dün iptal olmuştu. Araç sahiplerini sevindiren haberin ardından bugün zam haberi geldi. Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması ve Orta Doğu’da gerilimin tırmanıyor olması petrol fiyatlarını etkiliyor. Peki 7 Nisan 2026’da akaryakıt fiyatlarındaki son durum ne? İşte motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıta fiyatlarındaki son gelişmeler mercek altına alındı. Motorin, benzin ve otogaz fiyatları savaşın başlamasından bu yana sık sık değişiyor. 7 Nisan 2026 tarihindeki motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki güncel durum takip ediliyor.

MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELECEK!

Dün akaryakıta tarihi bir zam gelmesi bekleniyordu. Motorin ve benzin fiyatlarında değişim beklenirken son alınan bilgilere göre zammın iptal edilmesine karar verilmişti.
Gazeteci Olcay Aydilek’in haberine göre ise akaryakıta yeni bir zam geliyor. Aydilek’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre, gece yarısından geçerli motorine 7 TL 80 kuruş, benzine 60 kuruş zam yapılacak.
“TARİHİ ZAM”

Aydilek’in sosyal medya paylaşımı ise şu şekilde:

“Motorine tarihi zam... Bu gece yarısından geçerli motorine 7 TL 80 kuruş, benzine 60 kuruş zam yapıldı. Motorin, 90 TL'ye koşuyor”

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.60 TL
Motorin: 77.47 TL
LPG: 34.99 TL
ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.45 TL
Motorin: 77.32 TL
LPG: 34.39 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.57 TL
Motorin: 78.60 TL
LPG: 34.87 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.85 TL
Motorin: 78.87 TL
LPG: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.48
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.61
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
45.33
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
64.95
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.56
Gazyağı
100.02
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

