IQ Money'e kayyum atandı, TMSF'ye devredildi! 155 milyarlık kara para ve yasa dışı bahis operasyonu

Usulsüz para transferleri yaptığı tespit edilen IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Operasyonda 28 kişi için gözaltı kararı çıkarılırken; MASAK raporlarına göre şirket üzerinden toplam 155 milyar TL’lik işlem gerçekleştiği tespit edildi. Öte yandan firari şirket yöneticisi için kırmızı bülten süreci başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Soruşturmanın merkezindeki IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin, yüksek hacimli para transferleriyle yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına sistematik biçimde aracılık ettiği öne sürüldü.

Firmanın "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği yönündeki tespitler üzerine soruşturmanın derinleştirildiği kaydedilen açıklamada, MASAK tarafından yapılan analizlere yer verildi.

IQ Money e kayyum atandı, TMSF ye devredildi! 155 milyarlık kara para ve yasa dışı bahis operasyonu 1

155 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ ŞÜPHELİ BULUNDU

Açıklamada MASAK'ın analizlerinde, IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar lira tutarındaki işlem hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı, işlemlerin kısa zaman dilimleri içinde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği, yatırma-çekme işlem adetleri arasında olağandışı bir oransızlık bulunduğu, işlem açıklamalarında "bet", "bahis", "oyun", "kumar", "dolandırıcı" gibi ifadelerin yoğun şekilde tekrar edildiğinin yer aldığı aktarıldı.

Ayrıca şirket üzerinden işlem yapan kişilerce suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar liranın, "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması" faaliyetleriyle ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu vurgulanan açıklamada, Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporlarında 22 Kasım 2023'te faaliyet izni iptal edilmesine rağmen IQ Money isimli şirketin para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine sistematik şekilde devam ettiği, işlemlerde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şüphesi içeren çok sayıda finansal hareket bulunduğu belirtildi.

IQ Money e kayyum atandı, TMSF ye devredildi! 155 milyarlık kara para ve yasa dışı bahis operasyonu 2

Açıklamada bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı, denetim sürecinin bilgi ve belgelerin geç, eksik veya hiç sunulmaması yoluyla engellendiğinin belirlendiği anlatılarak, "Ayrıca POS hizmetleri kapsamında usulsüz sözleşme süreçleri yürütüldüğü, yüksek riskli ve tekrarlayıcı POS işlemlerinin yoğunlaştığı, üye iş yeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli şekilde devre dışı bırakıldığı değerlendirilmiştir. Bu uygunsuzlukların tamamının yasa dışı bahis döngüsü ve dolandırıcılık şikayetleriyle birebir örtüştüğü görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

28 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, ikametlerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda şirketin tüm dijital altyapısı ile finansal kayıtlarına, şüphelilerce suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmaz ve şirket ortaklık paylarına el konulduğu bildirilen açıklamada, eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar doğrultusunda, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atandığı, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 17. maddesi gereğince şirkete el konulduğu kaydedildi.

IQ Money e kayyum atandı, TMSF ye devredildi! 155 milyarlık kara para ve yasa dışı bahis operasyonu 3

KIRMIZI BÜLTEN...

Açıklamada gözaltı kararı verilen 26 şüphelinin yakalandığı, yurt dışında bulunduğu tespit edilen bir şirket yöneticisi hakkında da kırmızı bülten çıkarılması için gerekli çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürülmektedir." denildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

