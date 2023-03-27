Irak'tan Türkiye için 'petrol' kararı: Durduruldu...

Irak, petrol ihracatına ilişkin kritik bir karara imza attı. Türkiye'ye karşı açtığı tahkim davasını kazanmasının ardından yarı özerk Kürt Bölgesel Yönetimi'nin petrol ihracını durdurdu.

Irak, Kürt Bölgesel Yönetimi'nin çıkardığı petrol Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattından ihraç etmesine izin veren Ankara'nın iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2014 yılında Türkiye aleyhine açtığı tahkim davasını kazandığını Cumartesi günü açıkladı.

Irak Petrol Bakanlığı'ndan bir kaynak, Türkiye'nin Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından alınan kararı uygulayacağını Irak'a yazılı olarak bildirdiğini ifade etti.

Konu hakkında bilgi sahibi başka bir kaynak, Kerkük-Ceyhan hattı üzerinden Türkiye'ye günde 450,000 varil gönderildiğini, bunun 75,000 varilinin Irak federal devletinin çıkardığı, 370,000 varilinin ise Kürt Bölgesel Yönetimi'nin çıkardığı petrolden oluştuğunu ifade etti.

