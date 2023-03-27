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Irak'tan Türkiye için 'petrol' kararı: Durduruldu...

27.03.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak, Türkiye'ye karşı açtığı tahkim davasını kazanmasının ardından Kürt Bölgesel Yönetimi'nin petrol ihracatını durdurdu.

Irak'tan Türkiye için 'petrol' kararı: Durduruldu...

Irak, petrol ihracatına ilişkin kritik bir karara imza attı. Türkiye'ye karşı açtığı tahkim davasını kazanmasının ardından yarı özerk Kürt Bölgesel Yönetimi'nin petrol ihracını durdurdu.

Irak, Kürt Bölgesel Yönetimi'nin çıkardığı petrol Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattından ihraç etmesine izin veren Ankara'nın iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2014 yılında Türkiye aleyhine açtığı tahkim davasını kazandığını Cumartesi günü açıkladı.

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Irak Petrol Bakanlığı'ndan bir kaynak, Türkiye'nin Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından alınan kararı uygulayacağını Irak'a yazılı olarak bildirdiğini ifade etti.

Konu hakkında bilgi sahibi başka bir kaynak, Kerkük-Ceyhan hattı üzerinden Türkiye'ye günde 450,000 varil gönderildiğini, bunun 75,000 varilinin Irak federal devletinin çıkardığı, 370,000 varilinin ise Kürt Bölgesel Yönetimi'nin çıkardığı petrolden oluştuğunu ifade etti.

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Petrol

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