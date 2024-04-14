İran saldırıları sonrası İsrail borsasında düşüş

Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası'nın ana endeksi, İran'ın İsrail'e kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle düzenlediği saldırılar nedeniyle haftaya düşüşle başladı.

İsrail basınına göre, Tel Aviv Borsası verileri, ana endeksin (TASE 35) bugün yüzde 0,5 düşüşle 1928,5 puana gerilediğini daha sonra hafif toparlanarak 0,2'ye yükseldiğini gösterdi.

Borsada işlem gören hisselerdeki düşüş, Tahran'ın, haftanın ilk günü olan bugün erken saatlerde İsrail'e karşı askeri müdahalesini sonlandırdığını duyurmasının ardından sakinleşti.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





