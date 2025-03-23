İrlanda'nın para birimi nedir? İrlanda'nın para biriminin kodu ve sembolü

Resmi adı ile İrlanda Cumhuriyeti ya da sadece kısa ismi ile İrlanda, kuzeybatı Avrupa’da bulunmaktadır. Büyük Britanya’nın batı kısmında yer alan İrlanda adasının 5/6'lık bir kısmını kaplar. Ülkenin en büyük şehri ve aynı zamanda başkenti olan şehir Dublin’dir. Ülkenin nüfusu yaklaşık olarak 4.9 milyon civarındadır ve nüfusun yarısından azı başkent Dublin’de ve banliyölerde yaşamaktadır.

İrlanda'nın para birimi nedir?

Tek bir kara sınırı olan İrlanda’nın batısında Atlas okyanusu, doğusunda İrlanda Denizi, güneydoğusunda Saint George kanalı, güneyinde ise Kelt Denizi yer alır. Ülke parlamenter demokrasi sistemi ile yönetilmektedir. Aynı zamanda Avrupa’nın finans merkezlerinden biri olarak kabul edilen ülkede 2017 yılından itibaren gayri safi milli gelir uygulamasına geçilmiştir.

Geniş bir tarihi olan İrlanda 1922 yılının aralık ayında bağımsızlığına kavuşmuştur. Bağımsız, demokratik, egemen bir devlet olan İrlanda’nın orta bölümü, doğ kısmında Dublin’den başlayarak batıda Galway’e kadar uzanan bir düzlüktür. Otlakların ve ormanların bulunduğu bu düzlükte Büyük Allen bataklığı da bulunmaktadır.

İrlanda'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

İrlanda’nın iklimi genel olarak ılıman deniz iklimidir. Temmuz ayında sıcaklık dereceleri kuzeyde 14 güneyde ise 16 dereceler arasında değişkenlik göstermektedir. Atlas Okyanusu ülkeye hâkim olduğu için buradan gelen nemli rüzgârlar ülkede yıl boyunca yağış görülmesine neden olmaktadır. Bitki örtüsü açısından da oldukça zengin olan ülkenin yaklaşık üçte ikisi çayırlardan ve meralardan oluşur. İrlandalı, Uzakdoğulu, siyahi ve diğer etnik kökenli grupların yaşadığı ülkede resmi dil İngilizce ve İrlanda olarak kabul edilmiştir.

4217 para birimi kodu olarak ISO (International Standart of Organization) standartlarına göre ülkedeki resmi para birimi euro'dur. Ancak İrlanda’nın resmi para birimi 2002 yılına kadar sterlindir. 1 Ocak 1999 yılından itibaren ülkede Euro kullanılmaya başlanmıştır.