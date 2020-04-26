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İş adamı Abuzer Yıldırım koronavirüsten hayatını kaybetti

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.04.2020 10:36 | Son Güncelleme

Adıyamanlı iş adamı Abuzer Yıldırım, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İş adamı Abuzer Yıldırım koronavirüsten hayatını kaybetti

Adıyaman'da ihtiyaç duyulan ağız ve diş hastanesi, okul, cami, özel harekat hizmet binası ve lojmanları, sağlık ocağı ve taziye evi yaparak birçok hayra vesile olan Yıldırım Eğitim Vakfı Başkanı hayırsever Abuzer Yıldırım, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada kendisinde koronavirüsü tespit edilen Abuzer Yıldırım, tedavi altına alındı.

Yaklaşık 1 haftadır koronavirüsünden dolayı hastanede tedavi gören Abuzer Yıldırım, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yıldırım’ın cenazesi daha sonra hastane morguna alındı. Yardımsever iş adamı Abuzer Yıldırım'ın, 27 Nisan Pazartesi günü defnedileceği belirtildi.

İKİ KEZ SÜLEYMAN SOYLU'DAN PLAKET ALMIŞTI

İş adamı Yıldırım’dan geriye Adıyaman’a yaptırmış olduğu yatırımlar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla beraber katıldığı açılış töreninden görüntüler geriye kaldı. Yıldırım, 12 Şubat 2012 tarihinde yeğeni şehit polis memuru Ahmet Yıldırım'ın adı verilen polis merkezini yapımı nedeniyle, 30 Kasım 2019'da da Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Ek bina yapımındaki desteği nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kendisine plaket verilerek, teşekkür edilmişti.

DSADAD

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
adıyaman, Abuzer Yıldırım, koronavirüs,

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