İş arayanlar dikkat: Hem eğitim hem maaş veriliyor! Başvurular internetten yapılıyor

İş arayan da işveren de en iyi ve verimli çalışma ortamını yaratmak için çabalıyor. Program sayesinde iş arayanlar hem öğrenirken hem de maaş alıyor. İşverenler ise çalışanı gözlemleme, süre bitiminde istihdam etme fırsatına sahip oluyor. İşte ayrıntılar...

HEM EĞİTİM HEM MAAŞ VERİLİYOR

İŞKUR işbaşı eğitim programı, İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmasını sağlar ve istihdam yaratır. Programın süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 aydır. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen işbaşı eğitim programlarında ise program süresi en fazla 9 aydır. Günde en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 gün, 45 saat çalışılır.

Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 aydır.

İşbaşı eğitim programlarına İŞKUR E-ŞUBE üzerinden başvuruluyor. Bu programdan bir kişi en fazla iki defa yararlanabilir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINDAN NASIL YARARLANILIR?

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,

Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,

Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması gerekmektedir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NE KADAR ÖDENİYOR?

İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 211,55 TL, öğrencilere 158,66 TL, işsizlik ödeneği alanlara günlük 105,78TL,

Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 232,71 TL cep harçlığı ödenmektedir,

Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından program süresince karşılanmaktadır.



