İş arayanlar için kaçırılmayacak fırsat! 30 bin TL'ye kadar maaşı var

Pandemi dönemiyle birlikte pek çok kişi işsiz kalırken, pek çok kişi de işyerlerinin kepenklerini komple kapatmak zorunda kaldı. Bu dönemde belki de en çok büyüyen sektör olan e-ticarete ise talep arttı. Artan bu talep ile birlikte tam 1 milyon işçiye ihtiyaç olduğu açıklandı. Maaşlar ise 7 bin TL’den 30 bin TL’ye kadar çıkıyor. İşte dolgun maaşlı iş fırsatları…

E-TİCARETTEKİ ŞİRKET SAYISI 350 BİNE ÇIKACAK

İnternet ağlarının gelişimi ile birlikte e-ticaret gelişerek, vatandaşa büyük kolaylık sağladı. Alışverişten vakit kazanmak ve daha uygun fiyatlı ürünü bulmak e-ticaret siteleri sayesinde kolaylaştı. Hem dünyada hem de ülkemizde hızla büyüyen e-ticaret sektörü hemen her alanda kendini etkili bir biçimde gösteriyor. Mevcut e-ticaret şirketleriyle birlikte sayının ülkemizde 350 bine çıkması bekleniyor. Şirket sayısı arttıkça da işçiye olan talep artıyor. Lojistik ve e-ticaret sektöründe toplamda 1 milyon kişiye ihtiyaç duyulduğu tahmin edildi.

MAAŞ 30 BİNE KADAR ÇIKIYOR

E-ticaret alanında 1 milyon kişiye ihtiyaç duyulduğu, maaşların ise 7 bin TL’den başlayıp 30 bin TL’ye kadar çıktığı ifade edildi. Kişinin yeteneklerine göre değişen rakamlar şöyle dağılıyor: Yazılımcılar, dijital pazarlamacılar 10-20 bin TL civarı maaş alırken, e-ticaret müdürleri ve direktörleri 20-30 bin TL arasında alıyor.

1 MİLYON KİŞİYE İHTİYAÇ VAR

21 Ekim tarihinde İstanbul’da World Ecommerce Forum, düzenlenecek. Forumdan önce WORLDEF Başkanı Ömer Nart kısa bir bilgi verdi. 2020’de e-ticaret hacmi 2019’a göre yüzde 66 artış gösterdi.

Bu etkinin pandeminin etkisi ile olduğunu belirten Nart, “Bu firmalar, e-ticaretten anlayan çalışana ihtiyaç duyuyor; ancak nitelikli personel bulunamıyor. Bu sebeple e-ticarette ciddi işgücü sorunu bulunuyor.

350 bine çıkmasını beklediğimiz e-ticaret sektöründe, 1 milyon kişiye ihtiyaç olduğunu tahmin ediyoruz” dedi. Ayrıca bu alanda bölüm şartı da aranmaksınız pazarlama, işletme, internet sisteminde deneyimi olanların bu alanda ilerleyebileceğini dile getiren Nart, “İngilizce temelli mezunlar bu alanda hızla yükseliyor.” ifadelerini kullandı.



