FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İş arayanlar için kaçırılmayacak fırsat! 30 bin TL'ye kadar maaşı var

İş arayanlar için kaçırılmayacak fırsat! 30 bin TL'ye kadar maaşı var

13.10.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş arayanların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte işsizlik de arttı. İş arayanlar için güzel bir haberimiz var. Ayda 30 bin TL’ye kadar maaşı olan kaçırılmayacak iş fırsatının detayları haberimizde.

İş arayanlar için kaçırılmayacak fırsat! 30 bin TL'ye kadar maaşı var

Pandemi dönemiyle birlikte pek çok kişi işsiz kalırken, pek çok kişi de işyerlerinin kepenklerini komple kapatmak zorunda kaldı. Bu dönemde belki de en çok büyüyen sektör olan e-ticarete ise talep arttı. Artan bu talep ile birlikte tam 1 milyon işçiye ihtiyaç olduğu açıklandı. Maaşlar ise 7 bin TL’den 30 bin TL’ye kadar çıkıyor. İşte dolgun maaşlı iş fırsatları…

E-TİCARETTEKİ ŞİRKET SAYISI 350 BİNE ÇIKACAK

İnternet ağlarının gelişimi ile birlikte e-ticaret gelişerek, vatandaşa büyük kolaylık sağladı. Alışverişten vakit kazanmak ve daha uygun fiyatlı ürünü bulmak e-ticaret siteleri sayesinde kolaylaştı. Hem dünyada hem de ülkemizde hızla büyüyen e-ticaret sektörü hemen her alanda kendini etkili bir biçimde gösteriyor. Mevcut e-ticaret şirketleriyle birlikte sayının ülkemizde 350 bine çıkması bekleniyor. Şirket sayısı arttıkça da işçiye olan talep artıyor. Lojistik ve e-ticaret sektöründe toplamda 1 milyon kişiye ihtiyaç duyulduğu tahmin edildi.

MAAŞ 30 BİNE KADAR ÇIKIYOR

E-ticaret alanında 1 milyon kişiye ihtiyaç duyulduğu, maaşların ise 7 bin TL’den başlayıp 30 bin TL’ye kadar çıktığı ifade edildi. Kişinin yeteneklerine göre değişen rakamlar şöyle dağılıyor: Yazılımcılar, dijital pazarlamacılar 10-20 bin TL civarı maaş alırken, e-ticaret müdürleri ve direktörleri 20-30 bin TL arasında alıyor.

1 MİLYON KİŞİYE İHTİYAÇ VAR

21 Ekim tarihinde İstanbul’da World Ecommerce Forum, düzenlenecek. Forumdan önce WORLDEF Başkanı Ömer Nart kısa bir bilgi verdi. 2020’de e-ticaret hacmi 2019’a göre yüzde 66 artış gösterdi.

Bu etkinin pandeminin etkisi ile olduğunu belirten Nart, “Bu firmalar, e-ticaretten anlayan çalışana ihtiyaç duyuyor; ancak nitelikli personel bulunamıyor. Bu sebeple e-ticarette ciddi işgücü sorunu bulunuyor.

350 bine çıkmasını beklediğimiz e-ticaret sektöründe, 1 milyon kişiye ihtiyaç olduğunu tahmin ediyoruz” dedi. Ayrıca bu alanda bölüm şartı da aranmaksınız pazarlama, işletme, internet sisteminde deneyimi olanların bu alanda ilerleyebileceğini dile getiren Nart, “İngilizce temelli mezunlar bu alanda hızla yükseliyor.” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar
Kocası için yapmış! İç çamaşırından çıkanlar şoke ettiKocası için yapmış! İç çamaşırından çıkanlar şoke etti
Emekli maaşını yükseltme formülü! Emekli maaşını yükseltme formülü!
Anahtar Kelimeler:
pandemi İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

Korkunç! "Senin kanın bana helaldir" diyerek ateş açmış

Korkunç! "Senin kanın bana helaldir" diyerek ateş açmış

4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz

4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz

Döviz bürolarında yeni dönem

Döviz bürolarında yeni dönem

Konut satışları yüzde 7,6 arttı

Konut satışları yüzde 7,6 arttı

Altın için kritik gün! Yükselişe geçti

Altın için kritik gün! Yükselişe geçti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Reuters'ın haberine ilk açıklama: Endişe verici

Reuters'ın haberine ilk açıklama: Endişe verici

Motorine 23 kuruş zam

Motorine 23 kuruş zam

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.