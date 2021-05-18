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İş arayanlara müjde! İŞKUR 9 ay boyunca maaş ödeyecek

18.05.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde işsizliği önlemek amacıyla çalışan önemli kurumlardan biri olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlara çeşitli yardımlarda bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Toplum Yararına Program (TYP) uygulaması. TYP'den yaralanmak isteyenler başvuru şartlarını ve maaş miktarını öğrenmek isteyebiliyorlar. Bu yazımızda İŞKUR TYP başvurusu için bilinmesi gerekenleri ele aldık...

İş arayanlara müjde! İŞKUR 9 ay boyunca maaş ödeyecek

Ülkemizde işsizliği önlemek amacıyla çalışan önemli kurumlardan biri olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlara çeşitli yardımlarda bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Toplum Yararına Program (TYP) uygulaması. TYP'den yaralanmak isteyenler başvuru şartlarını ve maaş miktarını öğrenmek isteyebiliyorlar. Bu yazımızda İŞKUR TYP başvurusu için bilinmesi gerekenleri ele aldık...

İŞKUR tarafından işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde uygulanan TYP, hem iş arayanlara hem de topluma fayda sağlıyor. TYP kapsamında başvuru yapanlar, çoğunlukla kamusal ihtiyaçlara yönelik işlerde çalışıyor. İşte İŞKUR TYP maaş bilgileri ve başvuru şartlarına dair merak edilen tüm detaylar...

İŞKUR TYP NEDİR?

Toplum Yararına Program (TYP), işsizliğin yoğun olduğu yerlerde veya dönemlerde İŞKUR tarafından uygulanıyor. Bu kapsamda iş bulmakta zorluk çeken bireylere geçici gelir desteği sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca bu bireylerin çalışma disiplininden uzaklaşmaması ve işgücü piyasasına uyum sağlaması da hedefleniyor. TYP kapsamında işe alınanlar, devlet veya yüklenici aracılığıyla toplum yararına bir iş ya da hizmeti gerçekleştiriyor.

TYP MAAŞLARI NE KADAR?

Aktif iş gücü programları doğrultusunda İŞKUR tarafından başlatılan TYP ile işe girenler, kısa süreliğine de olsa iş bularak maddi kazanç sağlayabiliyor. TYP kapsamında işe girenler, 9 ay süreyle sigortalı çalışma imkanı bulabiliyor ve net asgari ücret tutarında maaş alabiliyor.

TYP BAŞVURU ŞARTLARI

TYP için başvuru yapmak isteyenler öncelikle İŞKUR ofisleri, e-Devlet veya İŞKUR resmi web sayfası üzerinden kayıt oluşturmalıdır. Aktif olarak iş arayanların bu uygulamaya dahil edilebilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

  • İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması,
  • 18 yaşını doldurmuş olması,
  • Herhangi bir emekli ya da malul aylığı almıyor olması,
  • Açık öğretim ve açık lise haricinde herhangi bir okulda veya üniversitede öğrenci olunmaması,
  • Çalışma ile elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını geçmemesi.

TYP'den KİMLER FAYDALANAMIYOR?

TYP'den şu şartlarda yararlanmak mümkün değil:

  • İŞKUR'un düzenlediği bir kursu veya programı bitirenler 6 aylık bir işsizlik süreci geçmeden TYP'ye başvuramıyor.
  • Kendi kusurundan dolayı ilişiği kesilenler, herhangi bir mazeret olmadan TYP'den ayrılanlar ve TYP'ye dahil olup son yaralanma tarihi üzerinden 24 ay süre geçmeyenler yeniden başvuru yapamıyor.
  • Herhangi bir program ya da kursa katılım sağlamama yönünde bir yaptırıma uğrayanlar bu yaptırım süresince TYP'den yararlanamıyor.
  • Devam etmekte olduğu TYP'den gerekçeli veya gerekçesiz bir şekilde ilişiği kesilenler aynı TYP'ye yeniden başvuramıyor.
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