İş arayanlara müjde! İŞKUR 9 ay boyunca maaş ödeyecek

Ülkemizde işsizliği önlemek amacıyla çalışan önemli kurumlardan biri olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlara çeşitli yardımlarda bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Toplum Yararına Program (TYP) uygulaması. TYP'den yaralanmak isteyenler başvuru şartlarını ve maaş miktarını öğrenmek isteyebiliyorlar. Bu yazımızda İŞKUR TYP başvurusu için bilinmesi gerekenleri ele aldık...

İŞKUR tarafından işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde uygulanan TYP, hem iş arayanlara hem de topluma fayda sağlıyor. TYP kapsamında başvuru yapanlar, çoğunlukla kamusal ihtiyaçlara yönelik işlerde çalışıyor. İşte İŞKUR TYP maaş bilgileri ve başvuru şartlarına dair merak edilen tüm detaylar...

İŞKUR TYP NEDİR?

Toplum Yararına Program (TYP), işsizliğin yoğun olduğu yerlerde veya dönemlerde İŞKUR tarafından uygulanıyor. Bu kapsamda iş bulmakta zorluk çeken bireylere geçici gelir desteği sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca bu bireylerin çalışma disiplininden uzaklaşmaması ve işgücü piyasasına uyum sağlaması da hedefleniyor. TYP kapsamında işe alınanlar, devlet veya yüklenici aracılığıyla toplum yararına bir iş ya da hizmeti gerçekleştiriyor.