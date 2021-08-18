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İş arayanlara nefes aldıracak proje: İŞKUR 9 ay boyunca asgari ücret ödeyecek!

18.08.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşsizliği önlemeyi amaçlayan bir kurum olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlara yönelik çeşitli programlar sunuyor. Bu programlardan biri de TYP yani "Toplum Yararına Program". İş arayanlara TYP kapsamında 9 aylık süreyle çalışma fırsatı sunuluyor. Peki, TYP nedir, hangi şartları sağlamak gerekiyor ve ne kadar maaş veriliyor? İşte TYP ile ilgili tüm merak edilenler...

İş arayanlara nefes aldıracak proje: İŞKUR 9 ay boyunca asgari ücret ödeyecek!

TYP, İŞKUR tarafından işsizliğin yoğun olduğu zamanlarda uygulanıyor. Böylelikle hem topluma hem de iş arayan bireylere fayda sağlanması amaçlanıyor. İŞKUR kapsamında işe alınanlar genellikle kamusal alanlarda fayda sağlayacak şekilde istihdam ediliyor. TYP üzerinden ödenen ücret bilgilerini, TYP’ye başvurabilme şartlarını ve TYP'nin kapsamını bu yazımızda ele aldık.

İŞKUR TYP NEDİR?

TYP yani "Toplum Yararına Program", işsizliğin arttığı dönemlerde İŞKUR tarafından başlatılan bir uygulama. Bu uygulamayla iş bulmada zorlanan bireylere geçici olarak gelir desteği veriliyor. Ayrıca TYP ile iş arayanların çalışma disiplinlerini bozmaması ve iş dünyasına uyum sağlaması amaçlanıyor. TYP ile işe alınan bireyler, devlet ya da yüklenici bir firma üzerinden topluma yarar sağlayacak iş ve hizmetlerde görev alıyor.

İŞKUR TYP KAPSAMINDA NE KADAR MAAŞ VERİLİYOR?

İŞKUR TYP üzerinden işe girenler, aktif iş gücü programlarına dahil oluyor ve kısa bir süre olsa da maddi kazanç elde edebiliyor. İŞKUR TYP aracılığıyla herhangi bir işe girenler, 9 aylık süre boyunca sigortalı çalışabiliyor ve net asgari ücret tutarı üzerinden maaş alabiliyor.

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR TYP uygulamasından faydalanmak isteyenlerin öncelikle e-Devlet, İŞKUR ofisleri ya da İŞKUR'un resmi internet sayfası üzerinden bir kayıt oluşturması gerekiyor. Aktif olarak iş arayışında olanların bu uygulamanın kapsamına girebilmesi için taşıması gereken şartlar ise şöyle:

  • İŞKUR'un veri tabanına kayıtlı işsiz olmak,
  • En az 18 yaşında olmak,
  • Açık öğretim ve açık lise dışında herhangi bir eğitim kurumunda öğrenci olmamak,
  • Herhangi bir malul veya emekli aylığı almamak,
  • Net asgari ücretin 1,5 katından fazla hane gelirine sahip olmamak.

İŞKUR TYP'nin resmi web sayfası için TIKLAYINIZ!

İŞKUR TYP KİMLERİ KAPSAMIYOR?

Aşağıdaki şartları taşıyanlar TYP'den faydalanamıyor:

  • İŞKUR'un düzenlediği bir kurs veya programı bitirdikten sonra 6 aylık bir işsizlik süreci yaşamayanlar,
  • Kendi kusurları nedeniyle İŞKUR ile ilişiği kesilenler,
  • Kurs veya programlara katılma yönünden yaptırıma uğrayanlar,
  • Gerekçeli veya gerekçesiz bir şekilde TYP ile ilişiği kesilenler.
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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR
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