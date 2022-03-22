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İş arayanlara SGK ve İŞKUR'dan müjde! İş bulana kadar sigorta ve aylık 4.250 TL maaş... İşte başvuru şartları!

22.03.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle pandemi sürecinde iş arayan pek çok vatandaş sigortalı olmanın hayalini kurarken; kısa çalışma ödeneği ile işsizlik maaşı ve ücretsiz izindeki çalışanlara önemli miktarda destek verilmektedir. İş bulana dek 9 ay süresince SGK sigortasına sahip olmanın yanında, aylık 4.250 TL maaş alabilmek de mümkün. Bu düzenlemenin yanında ücretsiz mesleki eğitim ve çeşitli meslek kursları da verilmekte. İşte başvuru şartları ve yöntemi....

İş arayanlara SGK ve İŞKUR'dan müjde! İş bulana kadar sigorta ve aylık 4.250 TL maaş... İşte başvuru şartları!

Bütün dünyada yaşanan koronavirüs pandemisi sebebiyle işsizlik seviyesi olabildiğince yükseliş yaşadı. Yaşanan olumsuzluğa karşı devletin aldığı birtakım önlemler bu dönemde çokça dikkat çekti. Bunlardan biri ise iş bulma sürecinde olan kişilerin yararlanacağı ve iş bulana kadar geride bıraktığımız 9 ay içerisinde alınacak olan parasal yardım oldu. İş arayış sürecinde olan vatandaşlar, düzenleme yardımıyla iş bulana kadar aylık 4250 TL değerinde destekten faydalanabiliyor.

9 AY BOYU SİGORTA VE AYLIK 4250 TL MAAŞ!

Son dönemde pandemi sebebi ile çoğalan işsizlik ve iş bulma sürecinin uzayışta olması pek çok vatandaşı olumsuz şekilde etkiledi. Bunun yanı sıra enflasyona bağlı olarak asgari ücret tekrardan düzenlenmeye devam ediliyor.

Tüm bu düzenlemeler yapılırken işsizlik maaşının miktarı da merak konusu oldu. Düzenleme ile iş bulana kadar geride bıraktığımız sürede verdiği destek ve ücretsiz izne çıkartılan işçilerin maaşı 4250 TL oranına yükseldi.

BU vatandaşlar için işsizlik maaşının yanı sıra kısa çalışma ödeneği de ödenmekte. Bu ödemeler brüt asgari ücret miktarına göre belirlenirken, iş bulana dek geride bıraktığımız 9 ay boyu hesaplara yatırılmakta.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

Bu tarz desteklerden faydalanmak isteyen adayların ilk önce TYP uygulaması kapsamında müracaat yapması gerekmektedir. Burada işsizlik maaşı alabilmek amacıyla lüzumlu koşulların oluşuyor olması en önemli şarttır.

TYP PERSONEL ALIMI ŞARTLARI!

Ödenekten faydalanmak amacıyla önce İŞKUR'a başvurması gereklidir. Başvuru Alo 170 hattı üzerinden veya online şekilde yapılacaktır. Alımlar belirli üç ölçüte göre gerçekleşecektir. Bu şartlar arasında; noter kurası, liste ve %80 noter kurası ve %20 liste gibi koşullar bulunmaktadır. Bu da müracaatta bulunan kişilerin talih yüzdesinin fazla olması manasına gelir.

İşsizlik maaşından faydalanan ve 9 aylık iş bulma sürecinde destek alan vatandaşlar TYP uygulaması kapsamında iş de bulabileceklerdir. Kuruma kayıtlı olan işsizler, koşullara göre 18 yaşını tamamlamış olmalıdırlar. Ancak emekli aylığı alan vatandaşlar, öğrenciler ve asgari ücretin 1.5 katını aşacak şekilde gelire sahip kişiler bu programdan yararlanamazlar.


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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR sgk
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