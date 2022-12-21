İş Bankası çöktü mü, İş Cep neden açılmıyor? 21 Aralık 2022 İş Bankası mobil uygulamasına erişim problemi

İş Bankası uygulaması çöktü mü, sorusunun yanıtı 21 Aralık 2022 Çarşamba günü yaşanan problem sebebiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. 21 Aarlık 2022 Çarşamba günü mobil bankacılık işlemi yapmak isteyenler internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İş Bankası mobil uygulamasında (İşCep) yaşanan erişim problemi vatandaşları kızdırdı. İşte İş Bankası mobil uygulamada yaşanan soruna ilişkin detaylar...

İŞ BANKASI UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ? 21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA

İş Bankası mobil uygulaması ve internet bankacılığına girmeye çalışan kişiler 21 Aralık 2022 Çarşamba günü hatayla karşılaştı.

Uygulamaya giriş yapmak isteyenler "Uygulamayı kullanmak için internet bağlantınızın olması gerekmektedir. " ya da "Teknik bir sebeple işlemini gerçekleştiremiyoruz. Daha sonra tekrar deneyin" uyarılarıyla karşı karşıya kaldı

Öte yandan İş Bankası'tan konuya ilişkin açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu.

İş Bankası'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

