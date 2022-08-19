İş Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar? 2022 İş Bankası emekli promosyon ücretleri

İş Bankası emekli promosyon ücreti günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay uygulanan yüzde 42,35 oranındaki emekli zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu ödemeleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki İş Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar? İşte 2022 İş Bankası emekli promosyon ücretleri...

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR VERİYOR?

İş Bankası'na maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR) 5 bin TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor.

1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılır.



