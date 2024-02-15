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İş Bankası Genel Müdürü'nden düzenleme açıklaması: "100 bin liraya kadar ihtiyaç kredileri ve 20 bin liraya kadar olan kredi kartları..."

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.02.2024 14:27 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca vatandaş kredi ve kredi kartlarına düzenleme gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İş Bankası Genel Müdürü Aran, söz konusu düzenlemelerin 'lükse dönük' harcamalar için gelmesi gerektiğini savundu.

İş Bankası Genel Müdürü'nden düzenleme açıklaması: "100 bin liraya kadar ihtiyaç kredileri ve 20 bin liraya kadar olan kredi kartları..."

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiren düzenleme sinyali yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan geldi. Karahan'ın açıklamalarının ardından kredi ve kredi kartlarına yönelik düzenlemenin detayları merak edilirken İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan bir çıkış geldi. Aran, "100 bin liraya kadar ihtiyaç kredileriyle 20 bin liraya kadar olan kredi kartı limit ve harcamaları tüm bu tartışmaların dışında tutulmalı" değerlendirmesini yaptı. Aran, "İhtiyaç kredilerine ve kredi kartlarına bi kısıt getirilecekse bu ancak yüksek limitli olan ve lüks tüketime dönük olan harcamaları engelleyecek tedbirler olmalı" dedi.

Bloomberg HT canlı yayınında konuşan Aran, sıkı para politikasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Aran "Parasal sıkılaşmayı dikkate alırken sadece faize bakmamak lazım, arasındaki makroihtiyati tedbirler ve düzenlemelerle birlikte bakıldığında ülkemizde çok sıkı bir para politikası uygulandığını ve bu politikanın da mutlaka enflasyonla mücadelede başarıyı getireceğini düşünmek lazım. Ben buna inananlardanım." diye konuştu.

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Aran şu ifadeleri kullandı:

"Sıkı para politikasında faiz güçlü bir enstrüman olarak kullanılıyor ancak faizin yanında miktarsal sıkılaştırma ve seçici kredi politikalarıyla da faizin ağırlığı artılıyor.

(Mevduat faizi) Zorunlu karşılıklara faiz aldığımız için şimdi bankalar biraz daha yüksek faiz verecek. Tasarruf sahibini faizlerin enflasyona karşı koruduğuna inandırabilir o dengeyi tuttursak bu uygulama başarılı olur.

kkkk

KREDİ VE KREDİ KARTLARINA DÜZENLEME AÇIKLAMASI

İlk dokuz aylık süreçte sıkı para politikasının devam etmesini öngörüyoruz. Ancak yılın son çeyreğinde Merkez Bankası enflasyon hedefini tutturacağını gördüğü zaman faiz indirimi gündeme gelebilir. 100 bin liraya kadar ihtiyaç kredileriyle 20 bin liraya kadar olan kredi kartı
limit ve harcamaları tüm bu tartışmaların dışında tutulmalı. İhtiyaç kredilerine ve kredi kartlarına bi kısıt getirilecekse bu ancak yüksek limitli olan ve lüks tüketime dönük olan harcamaları engelleyecek tedbirler olmalı.

Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde düşük limitli olanlarla yüksek limitli olanları ayırarak bir düzenleme yapmak sağlıklı olur.

KKM'den dövize dönüşler öğrenilmiş davranış kalıbına girdi. Seçim beklentileriyle alınan bir pozisyon, ancak bu bir yerel seçim. Seçim sonrasında bu beklentilerin gerçekleşmeme olasığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum.

"DÖVİZE GEÇİŞİ ANLAYABİLİYORUM"

Dövize geçişi anlayabiliyorum, geçen sene de dolarize olduk ve bu pozisyonu alanlar haklı çıktı. Şimdi bunu yerel şeçime uyguluyorlar. Ama bunun yerel seçim olduğu ve genel seçim gibi sonuçlanmayacağını unutmamak gerekir. Büyük olasılıkla bu poziyonu alanlar kârlı çıkmayacak.

Aran, İş Bankası'nın 2023 bilançosuna ilişkin olarak "2024 yılına çok güçlü bir serbest karşılık ayırarak girdik. Özkaynak kârlılığımızı 2023 yılı gibi zor bir yılda yüzde 38,6'ya çıkardık" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı kredi kartı kredi düzenleme
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