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İş Bankası Genel Müdürü'nden 'faiz' yorumu

16.11.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası'nın perşembe günü vereceği faiz kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Aran Merkez Bankası’ndan faiz değişikliği beklemediğini, faizi indirmenin kuru ve enflasyonu ‘başıboş’ bırakmak anlamına geleceğini belirtti.

İş Bankası Genel Müdürü'nden 'faiz' yorumu

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, perşembe günü Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakacağını düşündüğünü söyledi.

Bloomberg HT'nin sorularını yanıtkayan Aran, "Faizleri indirmek enflasyon ve kuru kendi kendine bırakmak olacaktır. TCMB'nin faizi sabit bırakmasını bekliyorum, doğru olan da budur. Ben artık ilave düşüşün Türkiye için yarardan ziyade zarar getireceğini düşünüyorum. Faiz artık enflasyonu takip etmeli" dedi.

Merkez Bankası’nın kasım ayı toplantısında faiz indirimlerine devam ederek politika faizini 100 baz puan indirmesi bekleniyor.

"GARANTİ TARZI HABERLER DEVAM EDECEKTİR"

BBVA'nın Garanti'de gönüllü pay alımı kararını değerlendiren Aran, "Türkiye’de bankaların değerlemesi akıldışı bir noktadaydı. Garanti Bankası’nın bu hareketini o nedenle çok iyi anlıyorum, son derece yerinde, isabetli bir karar. Bu haber ülkemizin reklamını yapma, dışarıdan bir yatırımcının bunu görmesi anlamında son derece kıymetli. Borsamız, sermaye piyasaları ve bankacılık sektörü açısından da kıymetli” değerlendirmesini yaptı.

Bankacılık sektöründe 3. çeyrekte oldukça kârlı bilançolar açıklandığını kaydeden Aran önümüzdeki dönem için de iyimser olduklarını ifade etti. Aran “gelecek yıl da benzer performans göstereceğinizi düşünüyoruz. Türkiye’de bankacılık sektörü çok sağlam, risk maliyetiyle, aktif kalitesiyle sağlam. Güzel bir yıl geçirilebilir. Garanti Bankası tarzı haberlerin de devam edebileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İş Bankası TCMB
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