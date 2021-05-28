İş Bankası’na yaklaşık 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi

Türkiye İş Bankası, bankanın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk işlemi olma özelliği taşıyan, 544,7 milyon euro ve 300 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladığını açıkladı. Banka, böylece, toplamda 964 milyon ABD doları tutarındaki kredi anlaşmasıyla, geçen yıl Mayıs ayında tamamladığı işlemi yüzde 110’un üzerinde bir oran ile yenilemiş oldu. Banka tarafından sağlanan kredinin, yılın ilk yarısında gerçekleştirilen işlemler arasında özel bankalar içinde en yüksek tutarlı işlem olduğu vurgulandı.

Verilen bilgiye göre, 27 Mayıs tarihinde imzalanan kredi anlaşmasında Bank of America ve Abu Dhabi Commercial Bank koordinatör, Standard Chartered Bank ve Bank of America sürdürülebilirlik koordinatörü ve Emirates NBD Bank PJSC ise ajan banka olarak görev aldı.

Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti euro diliminde Euribor + yüzde 2,25, doları diliminde ise Libor + yüzde 2,50 oldu.