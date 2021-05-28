FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İş Bankası’na yaklaşık 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi

İş Bankası’na yaklaşık 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi

28.05.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İş Bankası, 544,7 milyon euro ve 300 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladığını duyurdu.

İş Bankası’na yaklaşık 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi

Türkiye İş Bankası, bankanın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk işlemi olma özelliği taşıyan, 544,7 milyon euro ve 300 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladığını açıkladı. Banka, böylece, toplamda 964 milyon ABD doları tutarındaki kredi anlaşmasıyla, geçen yıl Mayıs ayında tamamladığı işlemi yüzde 110’un üzerinde bir oran ile yenilemiş oldu. Banka tarafından sağlanan kredinin, yılın ilk yarısında gerçekleştirilen işlemler arasında özel bankalar içinde en yüksek tutarlı işlem olduğu vurgulandı.

Verilen bilgiye göre, 27 Mayıs tarihinde imzalanan kredi anlaşmasında Bank of America ve Abu Dhabi Commercial Bank koordinatör, Standard Chartered Bank ve Bank of America sürdürülebilirlik koordinatörü ve Emirates NBD Bank PJSC ise ajan banka olarak görev aldı.

Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti euro diliminde Euribor + yüzde 2,25, doları diliminde ise Libor + yüzde 2,50 oldu.

Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki 18 ülkeden 38 bankanın katılımı ile bir önceki yıl sağlanan krediye kıyasla, alınan yüksek talep sayesinde katılımcı banka sayısını ve toplam tutarı artıran İş Bankası, uluslararası piyasalarda hem bankaya hem de Türkiye bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu.

Banka tarafından gerçekleştirilen ilk sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi kapsamında, sürdürülebilirlik performans kriterleri belirlendi. Bankanın elektrik tedarikinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması ve engelli dostu bankamatiklerin toplam bankamatik sayısına oranının artırılması gibi performans kriterlerine ulaşılması durumunda, sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileşme gerçekleşecek.

"İLK SENDİKASYON İŞLEMİ"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, sağlanan krediye ilişkin yaptığı açıklamada, “2021 yılında devam eden zorlu piyasa koşullarına rağmen, çok sayıda bankanın katılımı ile toplam 964 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi sözleşmesini imzalamış olmamız, uluslararası piyasalarda bankamıza duyulan güveni bir kez daha teyit etti. Sürdürülebilirliği her alanda benimseyerek tüm iş süreçlerimize entegre ederken, sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon işlemimize de imza atmaktan çok memnunuz. Bu işlem, kaynağın temininden kullandırımına kadar uçtan uca tasarlanmış iş modelimizin başarılı bir örneği olma özelliği taşıyor. Sadece çevresel değil sosyal etkilerimizi de göz önüne alarak belirlediğimiz performans kriterlerimiz ile sorumlu bankacılık anlayışımızı pekiştiriyoruz. Yılın ilk çeyreğinde ulaştığı 631 milyar TL’lik aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük özel bankası konumunu sürdüren bankamız, sağlanan bu kredilerle reel sektörde faaliyet gösteren firmaların dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek vererek ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya devam edecektir” dedi.

Kaynak: İHA

Amerikan beyaz kelebeği ile 'entegre mücadele' uyarısıAmerikan beyaz kelebeği ile 'entegre mücadele' uyarısı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı!Mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı!
Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldıYeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı
Anahtar Kelimeler:
İş Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Leyla Aydemir davasında şoke eden ses kaydı!

Leyla Aydemir davasında şoke eden ses kaydı!

Akşener'den 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' sorusuna yanıt

Akşener'den 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' sorusuna yanıt

Sınırları zorladı! Kocasıyla pozu müstehcen bulundu

Sınırları zorladı! Kocasıyla pozu müstehcen bulundu

Pozları gündem oldu! "Bebek göründü!"

Pozları gündem oldu! "Bebek göründü!"

Hafta sonu yasağına şartlı kaldırma!

Hafta sonu yasağına şartlı kaldırma!

Gündemi sarsacak iddia: Çin aşısı olan hacca gidemeyecek

Gündemi sarsacak iddia: Çin aşısı olan hacca gidemeyecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Altının yükselişi sürüyor! İşte günün ilk fiyatları

Altının yükselişi sürüyor! İşte günün ilk fiyatları

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Binlerce memur işe alınacak!

Binlerce memur işe alınacak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.