İş Bankası'ndan 2026'nın ilk çeyreğinde 20,4 milyar TL net kar

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası, 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde 4,9 trilyon lira aktif büyüklüğe ulaşan ve 20,4 milyar lira düzeyinde net kar elde eden bankanın toplam mevduat hacmi 3,3 trilyon liraya yükseldi.

Bankanın 2,6 trilyon lira nakdi, 964 milyar lira gayri nakdi kredi hacmiyle ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 3,5 trilyon liraya ulaştı.

Mart sonu itibarıyla 421 milyar lira düzeyinde öz kaynak büyüklüğüne sahip olan bankanın, sermaye yeterlilik oranı ise bu dönemde yüzde 15'in üzerinde gerçekleşti.

Banka, yılın ilk çeyreğinde, ülke ekonomisinin hizmetine sunmak üzere uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında, altıncı yılda erken itfa opsiyonuna sahip 11 yıl vadeli katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi.

