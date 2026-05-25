Otobüs biletleri tükendi, firmalar ek sefer başlattı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatilini farklı bir şehirde geçirmeyi planlayanlar havalimanları ve otogarlarda yoğunluk oluşturdu. Peki, otobüs biletleri ve firmaların seferlerinde son durum ne? İşte detaylar...

"SON BİLETİ ALDIM"

ATV Haber'de yer alan habere göre bir vatandaş "Antalya'ya gitmem lazım normalde. Antalya'ya uçak bulamadım. Konya'ya döneceğim otobüsle. Konya'ya otobüs bulamadım. Ankara'ya son bir ek sefer açıldı. O da son bileti aldım. Ankara'dan Konya'ya nasıl gideceğimi düşünüyorum şu anda" dedi.

"İKİ ŞOFÖR GİDİYORDUK, ŞİMDİ 3 ŞOFÖRE ÇIKARDIK"

Bayram tatili nedeniyle trafiğin yoğun, otogarların kalabalık, otobüslerin de dolu olduğu vurgulandı. Bir otobüs firması görevlisi ise "6. günüm. 6 gün çalışıyoruz. İki şoför gidiyorduk. Şimdi 3 şoföre çıkardık" ifadelerini kullandı. Bir vatandaş son anda bilet bulduğunu aktarırken bir başkası da sitelere bakıp bilet almak için bir saat uğraştığını söyledi.

Kurban Bayramı yaklaştı. İstanbul'dan ailesini ziyaret etmek için veya tatil için gidenler hafta sonundan yolculuklara başladı. Otogarlar dolup taşarken bilet almak neredeyse imkansız hale geldi. Öyle ki firmalar ek seferler başlattı.

"EK SEFERLERİMİZİ HİZMETE SUNDUK"

Firma İşletmecisi Erdal Öztürk ise "Daha önceden planını yapan vatandaşlarımızı ana seferlerimizde doldurduk. Sonrasında plan yapanları ise ek seferlerimizle yine hizmete sunduk" dedi.

Bilet bulmayı başaranların da rahatsız olduğu konunun; bayram yaklaşınca artan bilet fiyatları olduğu belirtildi. Bir vatandaş "İki hafta öncesinden aldık. Ona rağmen çok uçuk fiyat söylendi" derken bir başkası da "Pahalı, yani 3 ay önce falan gitmiştik, daha uygundu. Pahalanmış" şeklinde konuştu.

"O BAREMİN ÜZERİNE ÇIKAMIYORUZ"

Firma İşletmecisi Erdal Öztürk "Ulaştırmanın vermiş olduğu taban ve tavan fiyatı adı altında bir baremimiz var. O baremin üzerine biz çıkamıyoruz. Bayram yoğunluklarında doğal olarak %25-30 civarında bir tazeleme yapılıyor" ifadelerini kullandı.