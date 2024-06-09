İş Bankası’ndan 500 milyon dolarlık sürdürülebilir Eurotahvil ihracı

Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli sürdürülebilir Eurotahvil ihracı gerçekleştirdi. Faiz seviyesi yüzde 7,75 düzeyinde belirlenen ihraç ile sağlanacak kaynak, bankanın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’nde belirlenen yeşil ve sosyal kategorilerdeki ekonomik aktivitelerin finansmanında kullanılacak.

İŞ BANKASI’NIN İLK SÜRDÜRÜLEBİLİR YURTDIŞI PİYASA İHRACI

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bankanın 100. kuruluş yıldönümünde, 2020 yılından bu yana piyasa işlemi niteliğindeki ilk Eurotahvil ihracını gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek şöyle konuştu:

“Gerçekleştirdiğimiz Eurotahvil ihracı ile sürdürülebilirlik temalı kaynaklarımıza bir yenisini ekleyerek işlem çeşitliliğini artırdık. Bu ihraç aynı zamanda İş Bankası’nın ilk sürdürülebilir yurtdışı piyasa ihracı olma özelliğini de taşıyor.

İhraç kapsamında temin edilecek fonlar ile Türkiye ekonomisine kaynak sağlamaya, sürdürülebilirlik alanında yeşil ve sosyal ekonomik aktiviteleri desteklemeye devam edeceğiz. Yabancı düzenleyici kuruluşlar aracılığıyla yürütülen, çok sayıda yabancı yatırımcının ilgi gösterdiği ihraca gelen talep; ülkemize, Türk bankacılık sektörüne ve bankamıza duyulan güveni yansıtıyor. ,

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA VERDİĞİ FİNANSMAN DESTEĞİNİ ARTIRMASINA OLANAK VERİYOR"

Sağladığımız bu kaynaklar, Bankamızın sürdürülebilir kalkınmaya verdiği finansman desteğini artırmasına olanak veriyor, sürdürülebilirlik konusundaki hedeflerimize ulaşmamıza katkıda bulunuyor.”

(DHA)





