İş Bankası’ndan Rusya açıklaması

Türkiye İş Bankası, Rus bankası IS Bank ile ilgili isim benzerliği konusunda dün gece Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Birleşik Krallık tarafından 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağına ilişkin haberlerde konu edilen ve Bankamızla isim benzerliği gösteren kurumlarla Bankamız ve iştiraklerimiz arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır” denildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgeyi tanımasının ardından beş Rus bankası ve üç Rus vatandaşına yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.



