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İş Bankası’ndan Rusya açıklaması

23.02.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İş Bankası, İngiltere’nin yaptırım uygulayacağı 5 Rus bankası arasında bulunan IS Bank ile herhangi ilişkisi olmadığını açıkladı.

İş Bankası’ndan Rusya açıklaması

Türkiye İş Bankası, Rus bankası IS Bank ile ilgili isim benzerliği konusunda dün gece Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Birleşik Krallık tarafından 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağına ilişkin haberlerde konu edilen ve Bankamızla isim benzerliği gösteren kurumlarla Bankamız ve iştiraklerimiz arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır” denildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgeyi tanımasının ardından beş Rus bankası ve üç Rus vatandaşına yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.


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İş Bankası
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