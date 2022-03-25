İş Bankası'nın üst yönetimine atamalar

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın üst yönetimine atamalar gerçekleşti.Buna göre, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında Suat E. Sözen, İzlem Erdem ve Tufan Kurbanoğlu'nun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben bankanın genel müdür yardımcılığı görevlerine atanmasına karar verildi.

Verilen bilgiye göre, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Suat E. Sözen 1991 yılında İş Bankası'nda uzman yardımcısı olarak göreve başladı.

Muhtelif genel müdürlük bölümleri ve şubelerde görev yaptıktan sonra 2008 yılında Kurumsal İletişim Müdürü olarak atanan Sözen, 2017 yılından bu yana bankanın Kurumsal İletişim Koordinatörü ve Genel Sekreter olarak görev yapıyordu.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan İzlem Erdem 1990 yılında İş Bankası’nın İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü’nde iktisat uzman yardımcısı olarak göreve başladı.

İktisadi Araştırmalar ve Sermaye Piyasaları bölümlerinde üstlendiği görevlerin ardından 2008’de İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü'ne atanan Erdem, bu sorumluluğun yanı sıra 2018 yılından bu yana bankanın başekonomisti olarak görevini sürdürüyordu.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Tufan Kurbanoğlu ise 1993 yılında İş Bankası’nın Teftiş Kurulu’nda müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı.

2002 yılında Ticari ve Kurumsal Krediler Takip Bölümü’nde görevlendirilen Tufan Kurbanoğlu, aynı iş biriminde çeşitli görevler üstlendi. Kurbanoğlu, 2014 yılından bu yana bankanın Ticari ve Kurumsal Krediler İzleme ve Takip Müdürlüğü görevini yapıyordu. (AA)

