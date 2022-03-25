FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İş Bankası'nın üst yönetimine atamalar

İş Bankası'nın üst yönetimine atamalar

25.03.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş Bankası'nın üst yönetimine atamalar gerçekleşti. Suat E. Sözen, İzlem Erdem ve Tufan Kurbanoğlu'nun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben bankanın genel müdür yardımcılığı görevlerine atanmasına karar verildi.

İş Bankası'nın üst yönetimine atamalar

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın üst yönetimine atamalar gerçekleşti.Buna göre, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında Suat E. Sözen, İzlem Erdem ve Tufan Kurbanoğlu'nun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben bankanın genel müdür yardımcılığı görevlerine atanmasına karar verildi.

Verilen bilgiye göre, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Suat E. Sözen 1991 yılında İş Bankası'nda uzman yardımcısı olarak göreve başladı.

Muhtelif genel müdürlük bölümleri ve şubelerde görev yaptıktan sonra 2008 yılında Kurumsal İletişim Müdürü olarak atanan Sözen, 2017 yılından bu yana bankanın Kurumsal İletişim Koordinatörü ve Genel Sekreter olarak görev yapıyordu.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan İzlem Erdem 1990 yılında İş Bankası’nın İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü’nde iktisat uzman yardımcısı olarak göreve başladı.

İktisadi Araştırmalar ve Sermaye Piyasaları bölümlerinde üstlendiği görevlerin ardından 2008’de İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü'ne atanan Erdem, bu sorumluluğun yanı sıra 2018 yılından bu yana bankanın başekonomisti olarak görevini sürdürüyordu.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Tufan Kurbanoğlu ise 1993 yılında İş Bankası’nın Teftiş Kurulu’nda müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı.

2002 yılında Ticari ve Kurumsal Krediler Takip Bölümü’nde görevlendirilen Tufan Kurbanoğlu, aynı iş biriminde çeşitli görevler üstlendi. Kurbanoğlu, 2014 yılından bu yana bankanın Ticari ve Kurumsal Krediler İzleme ve Takip Müdürlüğü görevini yapıyordu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maaşlar yükseliyor! AK Partili Elitaş açıkladı: Bugün sunuyoruzMaaşlar yükseliyor! AK Partili Elitaş açıkladı: Bugün sunuyoruz
Benzin ve motorine yeni zam yoldaBenzin ve motorine yeni zam yolda
Araç sahiplerine önemli uyarı: Ücret ödemeyinAraç sahiplerine önemli uyarı: Ücret ödemeyin
Anahtar Kelimeler:
atama İş Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı?' diyeceksiniz

Erdoğan: Duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı?' diyeceksiniz

Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme! Tarih belli oldu!

Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme! Tarih belli oldu!

Son dakika: Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber bu sabah geldi! Motorin fiyatı...

Son dakika: Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber bu sabah geldi! Motorin fiyatı...

Faizsiz 100 bin TL verilecek!

Faizsiz 100 bin TL verilecek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.