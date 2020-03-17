İş Bankası ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

İş Bankası, Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bankamatiklerimizden kartınızla 2.000 TL, İşCep Karekod ile 3.000 TL olmak üzere günlük 5.000 TL'ye kadar ücretsiz nakit çekebilirsiniz." denildi.

BİR HABER DE GARANTİ BANKASI'NDAN GELDİ



Garanti Bankası, koronavirüs salgının yayılmasının önlemeye ve toplum sağlığını korumaya destek olmak amacıyla bir takım tedbirler aldı. Bu önlemler kapsamında belirlenen süre boyunca ATM'lerdeki günlük para çekme limiti 7.500 TL'ye çıkarıldı.



