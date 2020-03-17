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İş Bankası ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.03.2020 15:14 | Son Güncelleme

İş Bankası ATM'lerdeki para çekme limitini 5 bin TL'ye, Garanti Bankası ise 7 bin 500 TL'ye çıkardı.

İş Bankası ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

İş Bankası, Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bankamatiklerimizden kartınızla 2.000 TL, İşCep Karekod ile 3.000 TL olmak üzere günlük 5.000 TL'ye kadar ücretsiz nakit çekebilirsiniz." denildi.

BİR HABER DE GARANTİ BANKASI'NDAN GELDİ

Garanti Bankası, koronavirüs salgının yayılmasının önlemeye ve toplum sağlığını korumaya destek olmak amacıyla bir takım tedbirler aldı. Bu önlemler kapsamında belirlenen süre boyunca ATM'lerdeki günlük para çekme limiti 7.500 TL'ye çıkarıldı.


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iş bankası, atm,

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
hangi 5000 olmayan 5000 mi
Parası olan düşünsün asgari ücretli olarak aylık yattıgı gün bankalara geri veriyoruz zaten saygılar
ne büyük adım
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