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İş Bankası'ndan "Türk Kızılayı deprem kampanyasına" 5 milyon TL katkı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

İş Bankası'ndan "Türk Kızılayı deprem kampanyasına" 5 milyon TL katkı

İSTANBUL(AA) - Türkiye İş Bankası, Elazığ'da yaşanan deprem felaketi sonrası Türk Kızılayı yardım kampanyasına 5 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Elazığ’da yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın aileleri ile dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların hızla sarılmasına yardımcı olmak amacıyla Türk Kızılayı tarafından başlatılan yardım kampanyasına Türkiye İş Bankası Grubu olarak 5 milyon Türk lirası bağış yapılmasına karar verilmiştir. Bir kez daha, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. " ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem, iş bankası, kızılay, yardım,

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