'İş bitince fiyat çıkar' dediler! Genç kadın hayatının şokunu yaşadı

Esenler’de yaşayan 31 yaşındaki Yıldız, geçtiğimiz salı günü evindeki tuvaletin tıkanması üzerine internetten bulduğu bir tesisatçı firmayla iletişime geçti. İddiaya göre firma, Yıldız’ın defalarca sormasına rağmen önceden net bir fiyat vermedi.

"İŞ BİTİNCE FİYAT ÇIKAR"

Ebru Yıldız, kendisine “Hiçbir tesisatçı tahmini fiyat vermez, metre başı 650 liradan çalışıyoruz, iş bitince fiyat çıkar” denildiğini belirterek ekibi eve çağırdı. Ancak yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından istenen ücret karşısında neye uğradığını şaşırdı.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Yıldız, “Yarım saatlik işin sonunda ‘ücreti alabilir miyiz?’ dediler. Ne kadar olduğunu sorduğumda 18 bin lira dediler. Hayatımın şokunu yaşadım” ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINDAN BORÇ ALMAK ZORUNDA KALDI

İddiaya göre talep edilen ücretin yüksekliği nedeniyle büyük panik yaşayan Yıldız, tesisatçıların evi terk etmemesi üzerine arkadaşından borç almak zorunda kaldı. O anlarda bina sakinlerinin de tartışmaya şahit olduğu öğrenildi.

Bir çocuğu engelli olan ve geçimini engelli maaşı ile evde bakım desteğiyle sağladığını söyleyen Yıldız, “O para benim kira paramdı. Zor geçiniyoruz, çok çaresiz kaldım” dedi.

"EN FAZLA 5 BİN LİRA"

Olayın ardından farklı tesisatçılarla iletişime geçen Yıldız, aynı hizmet için verilen fiyatların en fazla 5 bin lira olduğunu öğrenince dolandırıldığını düşündüğünü söyledi. Firma ile yeniden iletişim kurmaya çalıştığını belirten Yıldız, farklı bir numaradan aramasına rağmen sert yanıtlar aldığını ve telefonunun yüzüne kapatıldığını öne sürdü.

Ebru Yıldız, yaşadığı mağduriyetle ilgili yasal yollara başvuracağını belirterek, “Engelli bir çocuğun annesiyim. Hakkımı sonuna kadar aramak istiyorum” dedi.