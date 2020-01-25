İş dünyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Afrika çıkarmasına" hazır

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26-28 Ocak'ta gerçekleştirmesi planlanan Cezayir, Gambiya ve Senegal ziyaretleri, siyasi ve diplomatik gündeminin yanı sıra iş dünyasının Afrika'da yeni iş birlikleri geliştirebilmesi ve karşılıklı yatırımlar için fırsat niteliği taşıyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 Afrika ülkesini kapsayan ziyareti sırasında eşlik edecek iş insanlarının katılımıyla yarın Cezayir'in başkenti Cezayir, pazartesi Gambiya'nın başkenti Banjul ve ertesi gün de Senegal'in başkenti Dakar'da iş forumları düzenlenecek. Türkiye'nin söz konusu ülkelerle ticari ilişkilerinin masaya yatırılacağı iş forumlarında, bu ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması ve karşılıklı yatırım imkanlarının değerlendirilmesi gibi konuların öncelikli olarak ele alınması planlanıyor. Dünyada hızla büyüyen bölgelerin başında yer alan Afrika'da farklı coğrafyalardan yatırımcılar için yeni fırsatlar bulunurken, kültürel yakınlık ve iş yapış şekillerinin benzerliği nedeniyle Türk yatırımcılarının öne çıkabileceği değerlendiriliyor.

Resmi ziyaretler ve gerçekleştirilen iş forumlarının ülkeler arası dostluğu pekiştirmenin yanında ekonomik ilişkilere de olumlu yansıdığı belirtiliyor. - "Ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefimiz var" Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Fuat Tosyalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'nın en büyük ekonomileri arasında yer alan Cezayir'in, kıtanın büyümesinde etkili olacak ülkelerin başında geldiğini söyledi. Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacminin 2018'de gerçekleştirilen karşılıklı resmi ziyaretler ve imzalanan anlaşmalarla gelişme gösterdiğini ve geçen yıl da bu gelişmenin devam ettiğini belirten Tosyalı, "Son yıllarda hızla gelişen Türkiye-Cezayir ilişkileri, gelecek için iki ülkenin iş insanlarına da büyük umut vadediyor. Resmi temaslar sonucunda Cezayir'de önümüzdeki dönemlerde, farklı alanlarda Türk yatırımcılarını daha çok göreceğimizi düşünüyoruz." dedi. Tosyalı, Cezayir ile ticari ilişkilerde yakın dönem hedeflerine de dikkati çekerek, "İki ülke arasındaki ticaret hacmini kısa vadede 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak en büyük önceliklerimiz arasında. Türk iş insanlarının Cezayir'de yapacakları yatırımların artmasını da hedefliyoruz." diye konuştu.

- "Gambiya ile ilişkilerimizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz" DEİK Türkiye-Gambiya İş Konseyi Başkanı Şaban Dinç, Türkiye ile Gambiya arasında Ocak-Kasım 2019 döneminde 49 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını ve bunun 48 milyon dolarının Türkiye'den ihracat olduğunu bildirdi. Dinç, ihraç edilen ürünler arasında demir-çelik ürünleri, buğday unu, makarna ve kuskus, su ve alkolsüz diğer içeceklerin bulunduğunu aktardı. Gambiya'nın başlıca pirinç, kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz, binek otomobiller, çimento ve kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatlarını ithal ettiği bilgisini veren Dinç, "Bu ürünler baz alındığında Türk iş insanları için bu sektörlerde fırsat oluşabileceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gambiya'ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında düzenleyeceğimiz iş forumu vesilesiyle ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da kuvvet kazanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Dinç, Türkiye ile Gambiya arasında mevcut iş birliği potansiyelini değerlendirerek, iki ülkenin dostluk ve ticari ilişkilerini bir üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.