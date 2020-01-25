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İş dünyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Afrika çıkarmasına" hazır

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2020 11:08 | Son Güncelleme

DEİK Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Tosyalı: - "Son yıllarda hızla gelişen Türkiye-Cezayir ilişkileri, gelecek için iki ülkenin iş insanlarına da büyük umut vadediyor. Resmi temaslar sonucunda Cezayir'de önümüzdeki dönemlerde farklı alanlarda Türk yatırımcılarını daha çok göreceğimizi düşünüyoruz" - DEİK Türkiye-Gambiya İş Konseyi Başkanı Dinç: - "Gambiya'nın başlıca ithal ettiği pirinç, kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz, binek otomobiller, çimento ve kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatları gibi ürünler baz alındığında Türk iş insanları için bu sektörlerde fırsat oluşabileceğini düşünüyorum" - DEİK Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı Şahin: - "Senegal, ABD ile gümrüksüz ticaret sözleşmesi bulunması, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu ülkeleriyle iyi ticari ilişkilerinin olması ve oturmuş demokrasisi, gelişmiş hukuk sistemi yönlerinden yatırım yapmak için cazip bir ülke"

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26-28 Ocak'ta gerçekleştirmesi planlanan Cezayir, Gambiya ve Senegal ziyaretleri, siyasi ve diplomatik gündeminin yanı sıra iş dünyasının Afrika'da yeni iş birlikleri geliştirebilmesi ve karşılıklı yatırımlar için fırsat niteliği taşıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 Afrika ülkesini kapsayan ziyareti sırasında eşlik edecek iş insanlarının katılımıyla yarın Cezayir'in başkenti Cezayir, pazartesi Gambiya'nın başkenti Banjul ve ertesi gün de Senegal'in başkenti Dakar'da iş forumları düzenlenecek.

Türkiye'nin söz konusu ülkelerle ticari ilişkilerinin masaya yatırılacağı iş forumlarında, bu ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması ve karşılıklı yatırım imkanlarının değerlendirilmesi gibi konuların öncelikli olarak ele alınması planlanıyor.

Dünyada hızla büyüyen bölgelerin başında yer alan Afrika'da farklı coğrafyalardan yatırımcılar için yeni fırsatlar bulunurken, kültürel yakınlık ve iş yapış şekillerinin benzerliği nedeniyle Türk yatırımcılarının öne çıkabileceği değerlendiriliyor.

Resmi ziyaretler ve gerçekleştirilen iş forumlarının ülkeler arası dostluğu pekiştirmenin yanında ekonomik ilişkilere de olumlu yansıdığı belirtiliyor.

- "Ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefimiz var"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Fuat Tosyalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'nın en büyük ekonomileri arasında yer alan Cezayir'in, kıtanın büyümesinde etkili olacak ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacminin 2018'de gerçekleştirilen karşılıklı resmi ziyaretler ve imzalanan anlaşmalarla gelişme gösterdiğini ve geçen yıl da bu gelişmenin devam ettiğini belirten Tosyalı, "Son yıllarda hızla gelişen Türkiye-Cezayir ilişkileri, gelecek için iki ülkenin iş insanlarına da büyük umut vadediyor. Resmi temaslar sonucunda Cezayir'de önümüzdeki dönemlerde, farklı alanlarda Türk yatırımcılarını daha çok göreceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Tosyalı, Cezayir ile ticari ilişkilerde yakın dönem hedeflerine de dikkati çekerek, "İki ülke arasındaki ticaret hacmini kısa vadede 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak en büyük önceliklerimiz arasında. Türk iş insanlarının Cezayir'de yapacakları yatırımların artmasını da hedefliyoruz." diye konuştu.

- "Gambiya ile ilişkilerimizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz"

DEİK Türkiye-Gambiya İş Konseyi Başkanı Şaban Dinç, Türkiye ile Gambiya arasında Ocak-Kasım 2019 döneminde 49 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını ve bunun 48 milyon dolarının Türkiye'den ihracat olduğunu bildirdi. Dinç, ihraç edilen ürünler arasında demir-çelik ürünleri, buğday unu, makarna ve kuskus, su ve alkolsüz diğer içeceklerin bulunduğunu aktardı.

Gambiya'nın başlıca pirinç, kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz, binek otomobiller, çimento ve kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatlarını ithal ettiği bilgisini veren Dinç, "Bu ürünler baz alındığında Türk iş insanları için bu sektörlerde fırsat oluşabileceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gambiya'ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında düzenleyeceğimiz iş forumu vesilesiyle ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da kuvvet kazanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dinç, Türkiye ile Gambiya arasında mevcut iş birliği potansiyelini değerlendirerek, iki ülkenin dostluk ve ticari ilişkilerini bir üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

- "Senegal Afrika'nın Amerika'ya en yakın noktası"

DEİK Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı İhsan Şahin de iki ülkenin dostluğu, resmi ziyaretler ve iş konseyinin gayretlerinin ticari ilişkilere olumlu yansıdığını dile getirdi.

Senegal'in, Afrika'nın Amerika'ya en yakın noktası olduğuna işaret eden Şahin, "Senegal, ABD ile gümrüksüz ticaret sözleşmesi bulunması, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu ülkeleriyle iyi ticari ilişkilerinin olması ve oturmuş demokrasisi, gelişmiş hukuk sistemi yönlerinden yatırım yapmak için cazip bir ülke." dedi.

Türk firmalarının Senegal'de havaalanı işletmesi, metro projesi, kongre merkezi ile un, yem ve meşrubat fabrikaları gibi büyük yatırımları olduğuna dikkati çeken Şahin, bu ülkeyle 410 milyon dolarlık mevcut ticaret hacmini birkaç yıl içinde en az 2 katına çıkarmayı istediklerini söyledi.

Şahin, Senegal ile iş birliğini daha da ileriye taşımak için Dakar'da bir Türk Ticaret Merkezi kurmayı hedeflediklerini belirterek, "Senegal tarafıyla görüşmelerimizde Türk Ticaret Merkezinin kurulması ve Türkiye için bir serbest bölge oluşturulması için her türlü gayreti göstereceklerini ilettiler." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Fuat Tosyalı, DEİK Türkiye-Gambiya İş Konseyi Başkanı Şaban Dinç, DEİK Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı İhsan Şahin, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu,

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