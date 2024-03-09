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İş dünyası Fitch'in kararını yorumladı: 'Diğerleri takip edecektir, etmelidir...'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
09.03.2024 14:08
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Bu süreçte kredi notu artışları ve not görünümü revizyonları, Türkiye'nin hak ettiğinin hâlâ çok gerisinde olsa da bu mücadeleye katkı verecektir. Fitch’i diğerleri takip edecektir, etmelidir” ifadesini kullandı.

İş dünyası Fitch'in kararını yorumladı: 'Diğerleri takip edecektir, etmelidir...'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu 12 yıl sonra yeniden 'B+'ya yükselttiğini hatırlatan Avdagiç, şunları paylaştı:

“Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu 12 yıl sonra yeniden 'B+'ya yükseltmesi, Türkiye’nin yeni dış yatırım çekmesine bir kademe daha olumlu etki yapacaktır. Hepimizin en öncelikli hedefi, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek. Ortak sorumluluk içinde bunu 'en kısa zamanda' başarabiliyor olmamız lazım. Bu süreçte kredi notu artışları ve not görünümü revizyonları da -Türkiye'nin hak ettiğinin hâlâ çok gerisinde olsa da- bu mücadeleye katkı verecektir. Fitch’i diğerleri takip edecektir, etmelidir.”

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