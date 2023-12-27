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İş dünyası yeni asgari ücreti konuşuyor! O fiyata dikkat çektiler: Vatandaşın cebine göz dikenler cezalandırılmalı

27.12.2023 22:50 | Son Güncelleme:
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Yeni asgari ücretin belli olmasına iş dünyasından ilk yorumlar geldi. 17 bin liralık ücret genel görüş olarak 'makul' olarak değerlendirildi. İş veren için yapılan 200 liralık destek artışına da vurgu yapan iş insanları enflasyona dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde özellikle gıda fiyatlarının ne olacağı merak edilirken, "Asgari ücret kararını suistimal ederek vatandaşın cebine göz dikenlere göz açtırılmamalı bunu suistimal edenler en ağır mali cezalara çarptırılmalıdır." denildi.

İş dünyası yeni asgari ücreti konuşuyor! O fiyata dikkat çektiler: Vatandaşın cebine göz dikenler cezalandırılmalı

İş dünyası temsilcileri, net 17 bin 2 lira olarak açıklanan 2024'te uygulanacak asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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"BİR TARAFTAN SEVİNDİRİCİ, BİR TARAFTAN ÖNEMLİ"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, yeni asgari ücretin başta çalışanlar olmak üzere, işverenlere ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, şu değerlendirmede bulundu:

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"Bir taraftan sosyal yönüyle hayat koşullarına ve gelir dağılımına, bir taraftan da işverenin maliyetlerine, uluslararası ticaretteki rekabetine ve üretime etki eden böylesi önemli bir verinin oy çokluğuyla ortaya çıkması elbette sevindirici. Yapılan yüzde 49 oranında artış ile asgari ücretin 17 bin 2 TL'ye çıkmasını, emeğin milli gelirden aldığı payın hak ettiği seviyelere gelecek olması ve büyümenin kapsayıcılığını artırması bakımından da değerli buluyoruz.

Diğer taraftan, işveren üzerinde oluşacak yükün devlet tarafından karşılanan kısmının, çalışan başına 500 TL'den 700 TL'ye yükseltilmesi de özellikle ihracatçımızın uluslararası piyasalardaki rekabetçiliğini olumsuz etkilememesi bakımından önemli bir destek."

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"BEKLEDİĞİMİZ, MAKUL KARŞILADIĞIMIZ BİR ORAN OLDU"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılına ilişkin asgari ücretin çalışanlarımızın refahına, firmalarımıza ve ülkemizin kalkınmasına olumlu katkılar vermesini diliyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da işveren ve işçi tarafının ortak bir mutabakatla anlaşmış olmasının son derece memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Aydın, 700 TL devlet desteği ile yüzde 49 artışla net 17 bin 2 TL olan asgari ücretin, enflasyonist bir ortamda iş insanları olarak bekledikleri, makul karşıladıkları bir oran olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu artışla birlikte enflasyonla olan mücadelemizin devam ederek vatandaşlarımızın enflasyona karşı ezdirilmemesi temennimizdir. Bu konuda tavizsiz verilecek olan mücadele hem vatandaşlarımızın alım gücünü güçlendirecektir hem de ekonomide normalleşme sağlanacaktır. Özellikle enflasyona karşı vatandaşlarımızın ezdirilmemesi üzerine fedakarca alınan yeni asgari ücret kararını suistimal ederek vatandaşın cebine göz dikenlere göz açtırılmamalı bunu suistimal edenler en ağır mali cezalara çarptırılmalıdır."

FIRSATÇILARA TEPKİ

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da 2024 yılı asgari ücret seviyesinin temmuz ayında açıklanan rakama göre yüzde 49 artışla 17 bin 2 liraya yükseltilmesinin çalışma hayatının tüm paydaşları tarafından memnuniyetle karşılandığını aktardı.

Bu noktadan sonra beklentilerinin fiyat istikrarının sağlanması ve istihdamın güçlü kaldığı, ekonomik aktivitenin de bunu koruyacak seviyede devam ettiği hassas bir sürecin yönetilmesi olacağını vurgulayan Kopuz, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle pandemiden bu yana gıda fiyatları başta olmak üzere küresel ekonomide ağırlık kazanan enflasyonist konjonktür, reel gelirler üzerinde de büyük bir baskı unsuru oldu. Halihazırda uygulanmakta olan sıkı para politikası tedbirlerinin iç talebi dengeleyici etkilerini görmeye başladık. Bununla birlikte şu durumu da belirtmeden geçemeyiz. Daha rakam bile belli değilken asgari ücrete gelecek zammı speküle etmekte hiçbir beis görmeyenler, son ürün fiyatının tüm maliyetleri, ücretlerden kaynaklanıyormuş gibi önden fiyatlayanlar, en hafif tabirle hakkaniyetli davranmamaktadırlar. Hem ücretli çalışanların refahını hem de ekonomik aktiviteyi destekleyecek bir rakam açıklandı. Diğer taraftan 500 lira olarak uygulanan asgari ücret desteğinin 700 liraya yükseltilmesini, işverenlerin üzerindeki yükün hafiflemesine destek olma noktasında anlamlı buluyorum." (AA)

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