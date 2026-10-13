FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İş dünyasında nakit krizi büyüyor! Rakamlar ortaya çıktı: Yüzde 86'sı aynı dertten şikayetçi

Türkiye'de iş dünyasının en büyük sorunlarından biri haline gelen tahsilat krizi giderek derinleşiyor. Şirketlerin yüzde 86'sı müşterilerinden ödemelerini zamanında alamazken, faturaların üçte birinden fazlasının vadesi geçmiş durumda. Ticari kredi faizlerinin yüzde 49'u aşması da işletmelerin nakit sıkışıklığını artırıyor. İşte piyasadaki son durum ve dikkat çeken rakamlar...

İş dünyasında nakit krizi büyüyor! Rakamlar ortaya çıktı: Yüzde 86'sı aynı dertten şikayetçi
Şevket Taner Şahin

Türkiye'de yüksek finansman maliyetleri ve artan nakit ihtiyacı, şirketler arası ticarette ödeme sorunlarını büyütüyor. Vatandaşın kredi kartı ve bireysel kredi borçları gündemdeki yerini korurken, iş dünyasında da tahsilat sıkıntısı giderek daha fazla hissediliyor.

Satışlarını sürdürebilmek için müşterilerine vadeli ödeme imkânı sunan işletmeler, alacaklarını zamanında tahsil edemeyince kendi borçlarını ödemekte zorlanıyor. Bir şirketin geciken ödemesi, tedarikçisinden diğer işletmelere kadar uzanan zincirleme bir nakit krizine neden olabiliyor.

ŞİRKETLERİN YÜZDE 86'SI AYNI SORUNU YAŞIYOR

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, alacak sigortası şirketi Atradius'un "Türkiye'de B2B Ödeme Uygulamaları Eğilimleri" araştırması, ticarette yaşanan tahsilat sorununu gözler önüne serdi.

Araştırmaya göre Türkiye'de işletmeler arası satışların yüzde 41'i vadeli olarak gerçekleştiriliyor. Şirketlerin yaklaşık yüzde 56'sı müşterilerine fatura tarihinden itibaren iki aya kadar ödeme süresi tanıyor.

Özellikle büyük inşaat şirketlerinde üç ay ve üzerindeki vadeler daha sık görülüyor. Ancak müşterilere tanınan uzun ödeme süreleri, işletmeler açısından ciddi tahsilat risklerini de beraberinde getiriyor.

FATURALARIN ÜÇTE BİRİNDEN FAZLASININ VADESİ GEÇTİ

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri ise geç ödemelerde yaşanan artış oldu. Şirketlerin yüzde 86'sı müşterilerinden ödemelerini gecikmeli aldığını belirtirken, faturaların üçte birinden fazlasının vadesini aştığı ortaya çıktı.

Ödemelerin iki aydan fazla gecikmeyle tahsil edildiğine yönelik bildirimler de dikkat çekti. İşletmelerin dörtte üçünden fazlası, gecikmelerin temel nedeni olarak müşterilerinin yaşadığı likidite sıkıntısını gösterdi.

Diğer araştırmalara göre ise ödemelerin yalnızca yüzde 48,70'i zamanında gerçekleştiriliyor.

233 MİLYAR LİRALIK ÇEK KARŞILIKSIZ ÇIKTI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verileri de ticarette yaşanan ödeme sıkıntısını ortaya koydu.

2026 yılının ocak-ağustos döneminde bankalara ibraz edilen çeklerin toplam tutarı 7 trilyon 483 milyar liraya ulaştı.

Aynı dönemde 223 bin 912 çek hakkında karşılıksız işlemi yapıldı. Söz konusu çeklerin toplam tutarı ise 233 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bir bölümü daha sonra ödendi. İlk sekiz ayda 30 bin 826 çek için toplam 27 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi.

Öte yandan Ağustos 2026'da protesto edilen 28 bin 967 senedin toplam tutarı 11 milyar lirayı buldu.

KREDİ FAİZLERİ YÜZDE 49'U AŞTI

Şirketlerin nakit sıkışıklığını artıran bir diğer önemli unsur ise yüksek kredi faizleri oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 2 Ekim haftasında TL ticari kredi faizlerinin ağırlıklı ortalaması yüzde 49,23 seviyesinde gerçekleşti.

Bu seviyedeki finansman maliyetleri, alacaklarını zamanında tahsil edemeyen işletmelerin kredi kullanarak nakit ihtiyacını karşılamasını daha da zorlaştırıyor.

Uzmanlara göre tahsilat sürelerinin uzaması ve yüksek finansman maliyetlerinin bir araya gelmesi, özellikle işletme sermayesi sınırlı şirketler üzerindeki baskıyı artırıyor. Bir işletmenin ödeme yapamaması, tedarik zincirindeki diğer şirketlerin de nakit akışını olumsuz etkileyebiliyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maltepe'de çöken bina ve çevresi için TOKİ ile dönüşüm imkanı '1 yıl içinde teslim edeceğiz'Maltepe'de çöken bina ve çevresi için TOKİ ile dönüşüm imkanı '1 yıl içinde teslim edeceğiz'
Balığın kendisinden pahalı! Fiyatı şaşkına çevirdiBalığın kendisinden pahalı! Fiyatı şaşkına çevirdi

Anahtar Kelimeler:
para nakit piyasa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler!

12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler!

Riyad'da peş peşe 3 patlama! Balistik füze alarmı

Riyad'da peş peşe 3 patlama! Balistik füze alarmı

Trabzonspor ve Beşiktaş'tan tarihi çağrı! 'Türk futbolundan kaldırılsın'

Trabzonspor ve Beşiktaş'tan tarihi çağrı! 'Türk futbolundan kaldırılsın'

Annesinin cenazesine gitmeme sebebini açıkladı!

Annesinin cenazesine gitmeme sebebini açıkladı!

19 bin 250 TL ödenecek! Başvurular başlıyor: Kontenjan 150 bin

19 bin 250 TL ödenecek! Başvurular başlıyor: Kontenjan 150 bin

Fransa'da marketlere uzaktan 'eşi benzeri görülmemiş' saldırı: Bir gecede hepsi gitti

Fransa'da marketlere uzaktan 'eşi benzeri görülmemiş' saldırı: Bir gecede hepsi gitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.