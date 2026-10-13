İş dünyasında nakit krizi büyüyor! Rakamlar ortaya çıktı: Yüzde 86'sı aynı dertten şikayetçi

Türkiye'de yüksek finansman maliyetleri ve artan nakit ihtiyacı, şirketler arası ticarette ödeme sorunlarını büyütüyor. Vatandaşın kredi kartı ve bireysel kredi borçları gündemdeki yerini korurken, iş dünyasında da tahsilat sıkıntısı giderek daha fazla hissediliyor.

Satışlarını sürdürebilmek için müşterilerine vadeli ödeme imkânı sunan işletmeler, alacaklarını zamanında tahsil edemeyince kendi borçlarını ödemekte zorlanıyor. Bir şirketin geciken ödemesi, tedarikçisinden diğer işletmelere kadar uzanan zincirleme bir nakit krizine neden olabiliyor.

ŞİRKETLERİN YÜZDE 86'SI AYNI SORUNU YAŞIYOR

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, alacak sigortası şirketi Atradius'un "Türkiye'de B2B Ödeme Uygulamaları Eğilimleri" araştırması, ticarette yaşanan tahsilat sorununu gözler önüne serdi.

Araştırmaya göre Türkiye'de işletmeler arası satışların yüzde 41'i vadeli olarak gerçekleştiriliyor. Şirketlerin yaklaşık yüzde 56'sı müşterilerine fatura tarihinden itibaren iki aya kadar ödeme süresi tanıyor.

Özellikle büyük inşaat şirketlerinde üç ay ve üzerindeki vadeler daha sık görülüyor. Ancak müşterilere tanınan uzun ödeme süreleri, işletmeler açısından ciddi tahsilat risklerini de beraberinde getiriyor.

FATURALARIN ÜÇTE BİRİNDEN FAZLASININ VADESİ GEÇTİ

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri ise geç ödemelerde yaşanan artış oldu. Şirketlerin yüzde 86'sı müşterilerinden ödemelerini gecikmeli aldığını belirtirken, faturaların üçte birinden fazlasının vadesini aştığı ortaya çıktı.

Ödemelerin iki aydan fazla gecikmeyle tahsil edildiğine yönelik bildirimler de dikkat çekti. İşletmelerin dörtte üçünden fazlası, gecikmelerin temel nedeni olarak müşterilerinin yaşadığı likidite sıkıntısını gösterdi.

Diğer araştırmalara göre ise ödemelerin yalnızca yüzde 48,70'i zamanında gerçekleştiriliyor.

233 MİLYAR LİRALIK ÇEK KARŞILIKSIZ ÇIKTI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verileri de ticarette yaşanan ödeme sıkıntısını ortaya koydu.

2026 yılının ocak-ağustos döneminde bankalara ibraz edilen çeklerin toplam tutarı 7 trilyon 483 milyar liraya ulaştı.

Aynı dönemde 223 bin 912 çek hakkında karşılıksız işlemi yapıldı. Söz konusu çeklerin toplam tutarı ise 233 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bir bölümü daha sonra ödendi. İlk sekiz ayda 30 bin 826 çek için toplam 27 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi.

Öte yandan Ağustos 2026'da protesto edilen 28 bin 967 senedin toplam tutarı 11 milyar lirayı buldu.

KREDİ FAİZLERİ YÜZDE 49'U AŞTI

Şirketlerin nakit sıkışıklığını artıran bir diğer önemli unsur ise yüksek kredi faizleri oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 2 Ekim haftasında TL ticari kredi faizlerinin ağırlıklı ortalaması yüzde 49,23 seviyesinde gerçekleşti.

Bu seviyedeki finansman maliyetleri, alacaklarını zamanında tahsil edemeyen işletmelerin kredi kullanarak nakit ihtiyacını karşılamasını daha da zorlaştırıyor.

Uzmanlara göre tahsilat sürelerinin uzaması ve yüksek finansman maliyetlerinin bir araya gelmesi, özellikle işletme sermayesi sınırlı şirketler üzerindeki baskıyı artırıyor. Bir işletmenin ödeme yapamaması, tedarik zincirindeki diğer şirketlerin de nakit akışını olumsuz etkileyebiliyor.