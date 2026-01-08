FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İş dünyasından e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılması kararına dair mesaj

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yurt dışındaki e-ticaret platformlarından gerçek kişiler adına gelen, kıymeti 30 avroya kadar eşyanın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle ithalatının sonlandırılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İş dünyasından e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılması kararına dair mesaj

İş dünyasından e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılmasına yönelik değerlendirme geldi. TİM'in ABD merkezli X hesabından yapılan paylaşımda Mustafa Gültepe'nin açıklamasına yer verildi.

İş dünyasından e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılması kararına dair mesaj 1

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Gültepe, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 avro altındaki gönderilere tanınan gümrük muafiyetinin kaldırılmasını, yerli üretimin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu karar düşük bedelli ithalatın olumsuz etkilerini azaltmanın yanı sıra, yerli üreticilerimizin kapasite kullanım oranlarını artırmalarına da katkı sunacaktır. Üretim odaklı sürdürülebilir büyüme modelimizi destekleyen ve uluslararası rekabet gücümüzü artıracak kararın alınma sürecindeki katkıları için Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat ile Bakanlık bürokratlarımıza ihracat ailemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz."

"BİR NEBZE DE OLSA RAHATLAYACAĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ"

DEİK Başkanı Olpak da X hesabından yaptığı paylaşımda, dünyada korumacılığın arttığını, iş dünyası olarak, böyle bir dönemde yerli üretimi destekleyecek adımların atılmasını desteklediklerini belirtti.

Olpak, Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışından posta ve kargo yoluyla yapılan 30 avro altındaki gümrüksüz ithalat düzenlemesinin iptal edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Nail Olpak, karara ilişkin, "Bu karar ile son yıllarda toplam ithalatın içindeki payı hızla artan tüketim malı ithalatının ivme kaybetmesini ve bunun yerine yerli üretimin daha ön plana çıkmasını bekliyoruz. Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere özellikle belli ülkeler karşısında haksız rekabete maruz kalan tüm üreticilerimizin bir nebze de olsa rahatlayacağını değerlendiriyoruz. Kararın sürecindeki çabaları için başta Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat ve Ticaret Bakanlığımız yetkililerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En düşük emekli aylığı için 'Masadaki seçenek' deyip açıkladı!En düşük emekli aylığı için 'Masadaki seçenek' deyip açıkladı!
İslam Memiş'ten altın alımı ve yeni sistem açıklaması (8 Ocak altın fiyatları)İslam Memiş'ten altın alımı ve yeni sistem açıklaması (8 Ocak altın fiyatları)

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
e-ticaret gümrük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.