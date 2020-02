İş dünyasından İdlib'de şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

İdlib’te gerçekleşen hain saldırıda şehit olan askerlerimizin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendi canını bizim canımız sayan Mehmetçiğimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz ve omuzlarımızdaki sorumluluğun her daim bilincinde olacağız. Milletimiz, her zaman olduğu gibi, siyasetçisiyle, iş dünyasıyla, akademisyeniyle, hukukçusuyla tek yumruk olarak, ordusunun ve hükümetinin yanında durmuştur. Milli egemenliğin, güvenlikten ticarete kadar her kademede vazgeçilmez olduğunun bilincindeyiz. Devletimizin ve milletimizin bizlerden beklediği ne varsa; vazife olarak kabul edip, icra edeceğiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Allah yüce Türk Milletini her türlü beladan korusun, devletimize kuvvet versin, ordumuzu daima muzaffer kılsın."

Gülle, 29 Şubat günü gerçekleştirilecek olan TİM İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni'nin deertelendiğini duyurdu

İTO Başkanı Avdagiç: Milletçe başımız sağ olsun

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, İstanbul iş dünyası olarak saldırıyı şiddetle ve nefretle lanetlediklerini ifade etti. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Avdagiç, "Milletçe başımız sağ olsun. Allah, vatanı korumak için yaptığı bu mücadelede şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Kahraman askerimiz İdlib'de, rejimin himayesinde yuvalanan terör örgütlerinden sınırlarımızı güven altına alırken, mazlum bölge halkını da katil rejimden korumak gibi kutsal bir vazife yerine getirmektedir. Son alçakça saldırı ile Türkiye'yi sindirmek, sınırlarını tehdit ederek bekasını tehlikeye düşürmek isteyenlerin oyunları, dün bozulduğu gibi bugün de devletimiz ve milletimizin kararlı duruşuyla bozulacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.