İş kuran gence çifte destek! Vergi avantajı, prim teşviki...

Pandemi dönemi sonrası işsiz kalan pek çok kişi olduğu gibi bir çok kişi de dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Hükümet ise istihdamı artırmak ve gençleri desteklemek adına çeşitli desteklerde bulunuyor. Hatta gençlere hem vergi avantajı hem de prim teşviki verilerek çifte destek geldi. Bu desteklerden yararlanmak için yerine getirilmesi gereken şartlar şöyle…

15 BİN 340 TL’YE KADAR VERGİ AVANTAJI

Genç girişimcilere destek vermek amacıyla yapılan düzenlemeler arasın vergi avantajı ve prim teşviki bulunuyor. Vergi avantajı ile gençler 15 bin 340 TL’ye kadar bir destek alıyor. İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler 3 yıl vergi ödemiyor. 75 bin lira matrah beyan eden genç girişimcinin yıllık 15 bin 340 lira ödemesi gereken vergi miktarı cebine kalıyor.

İLK KEZ İŞYERİ AÇAN GENCİN PRİMLERİ 1 YIL BOYUNCA ÖDENİYOR

İlk kez işyeri açan bir gencin Sosyal Güvenlik Kurumu’na Bağ-Kur’lu olarak kayıt yaptırmayı gerekiyor. 18 ve 29 yaş arasındaki gençlerin primleri 1 sene boyunca devlet tarafından karşılanıyor. Böylece yılda ödenmesi gereken 14 bin 810 liralık prim borcu gençlerin 1 yıl süreyle ceplerine kalıyor. Prim hesaplaması ise şöyle: brüt asgari ücret 3 bin 557 lira 50 kuruş. Aylık prim 1234,24 TL oluyor. Yıllık ise bu rakam 14 bin 810 TL’ye geliyor.

VERGİ MUAFİYETİNDEN NASIL YARARLANILIR?

Genç girişimcileri desteklemek amacıyla 3 yıl vergi muafiyeti sağlanıyor. Ancak bu muafiyet için şartları yerine getirmek gerekiyor. Kendi için sürekli çalışmak ve sevk ve idare etmek birinci şartken, ikinci şart işe başlamanın kanuni süre için bildirilmesi gerekiyor. Eğer ortak varsa bu iki şartı onların da taşıması üçüncü şartı oluşturuyor. Bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin yakın akrabadan da devralınmamış olması gerekiyor. Bu konudaki istisna ise ölüm nedeniyle eş ve çocuklar tarafından işyerinin devralınmasıdır.



